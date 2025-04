Reklama

Budowa domu, wykańczanie mieszkania w stanie deweloperskim, remont generalny, a nawet drobne zmiany w przestrzeni domowej mogą generować sporo stresu. Dlaczego? Przede wszystkim oczekiwania, które mamy względem efektu remontu, często zderzają się z różnymi nieprzewidywalnymi sytuacjami. Kolejną kwestią są koszty, które stale rosną. Jak wynika z raportu OLX i Fixly, realne koszty remontu są średnio o 28% wyższe od tych zakładanych. Remont, wybór fachowców, podejmowanie decyzji na temat materiałów budowlanych, a nawet zakup mebli może wiązać się z wieloma dylematami. Jak zatem przygotować się do remontu, by obyło się bez niepotrzebnych, negatywnych emocji? Grunt to dobry plan.

fot. Adobe Stock

Wybór fachowców

I to przez wielkie „F”. Pamiętaj, że wybór dobrej ekipy to gwarancja wymarzonego efektu. Odpowiedni fachowcy to źródło eksperckiej wiedzy zarówno w kwestii samego remontu, jak i materiałów budowlanych. Gdzie szukać ekipy remontowej?

Dobrych fachowców możesz znaleźć na OLX. Obecnie na platformie aktywnych jest 50 tysięcy ofert z kategorii usług budowlanych i remontowych. Z każdym autorem ogłoszenia można skontaktować się bezpośrednio oraz szczegółowo omówić koszty i harmonogram prac. Jeśli wasza korespondencja jest sprawna, a więc fachowiec szybko i rzeczowo odpowiada na twoje wiadomości, możesz poprosić o zdjęcia jego wcześniejszych realizacji oraz o wstępną wycenę twojego remontu. Możecie też umówić się w miejscu zlecenia i szczegółowo ustalić wszystkie ważne kwestie. To też doskonała okazja, by poznać fachowca, zweryfikować jego umiejętności oraz nawiązać dobrą relację, która w czasie remontu zdecydowanie się przyda.

Poziom zaangażowania fachowca w przygotowywaniu planu prac remontowych może przesądzić o przyszłym zleceniu. Dlatego tak ważne jest, by udzielać szybkich i precyzyjnych odpowiedzi swoim potencjalnym klientom, wyjaśniać wątpliwości, a równocześnie służyć radami. Dzięki temu osoba planująca remont dostrzeże w nas partnera, któremu może zaufać, zlecić wykonanie prac, a w przyszłości polecić nasze usługi znajomym – mówi Jakub Fingas, odpowiedzialny za kategorię usług w OLX.

fot. Adobe Stock

Budżet i plan działania

Wiemy już, że często nasze finansowe założenia względem remontu okazują się zbyt niskie. Warto zrozumieć, że remont to mnóstwo niespodzianek i nieoczekiwanych wydatków, które mogą wynikać z bardzo wielu powodów. Gdy masz już wybraną ekipę remontową, warto skorzystać z ich porad względem kosztów. Jest to pewnego rodzaju test fachowości. Jeśli ekipa udziela rzeczowych porad, sugeruje optymalne rozwiązania, można się spodziewać, że będzie mocno zaangażowana w prace.

A co z harmonogramem remontu? Tu wszystko zależy od planu działania wybranej ekipy. Warto wiedzieć, że dobrzy fachowcy to tacy, którzy są niemal rozchwytywani, więc terminy należy rezerwować z wyprzedzeniem. Wybierając ekipę, od razu ustalcie plan działania, zakładając delikatny margines błędu na nieoczekiwane sytuacje, które mogą pojawić się zarówno na budowie, jak i podczas remontu.

fot. Adobe Stock

Realizacja

Gdy wybrana ekipa zabierze się za wykonanie remontu, warto weryfikować postęp prac. Dlaczego? Nie chodzi tu o nadmierną kontrolę, ale raczej o sprawdzenie, czy projekt realizowany przez fachowców jest spójny z twoją wizją. Warto więc raz na jakiś czas udać się do remontowanego domu czy mieszkania. Najlepiej tuż przed wykonaniem jakiegoś większego zadania (np. wykańczania łazienki czy kuchni), w trakcie i na koniec prac, by zobaczyć efekt finalny.

Jeśli w trakcie remontu będziesz potrzebować jakiegoś sprzętu do wykonania jednostkowych zadań, to możesz skorzystać z wypożyczalni OLX. To czysta oszczędność, bo nie musisz kupować drogich sprzętów, których użyjesz raz.

Jak sama widzisz, remont wcale nie musi być stresujący. Jeśli wszystko odpowiednio zaplanujesz i wybierzesz dobrą ekipę, to budowa czy wykończenie domu może być niezapomnianą przygodą, którą będziesz wspominać po latach.

