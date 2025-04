Reklama

Spa kojarzy się z luksusowymi rytuałami pielęgnacyjnymi w profesjonalnych gabinetach kosmetycznych, relaksem w otoczeniu pięknych przedmiotów, muzyki i zapachów. Niestety nie zawsze mamy możliwość skorzystania z usług ekskluzywnych, profesjonalnych salonów kosmetycznych. Możesz jednak „wyczarować” domowe SPA we własnej łazience. Jak to zrobić? Wystarczy odrobina kreatywności i piękne dodatki do łazienki, które znajdziesz w Leroy Merlin.

Domowe SPA w 5 krokach



Materiały prasowe Leroy Merlin

1. Zdefiniuj swój styl

Zastanów się w jakim wnętrzu najlepiej odpoczywamy. Czy dobrze czujesz się w czystej, minimalistycznej przestrzeni? Czy raczej wolisz otoczenie inspirowane naturą, z wieloma dodatkami wykonanymi z bambusa? A może masz inny pomysł na aranżację.

2. Gra świateł, czyli wybór oświetlenia

Umiejętnie dobrane lampy sufitowe równomiernie oświetlą całe pomieszczenie. Kinkiety lub reflektorki dające światło punktowe podkreślą wybrane fragmenty budując atmosferę. Umieszczone w strategicznych miejscach na ścianach i przy lustrze ułatwią pielęgnację ciała. Pamiętaj, aby unikać montażu lamp w strefach bezpośrednio narażonych na wodę i wybieraj oprawy o podwyższonym stopniu szczelności.

3. Miejsce na klimatyczne ozdoby

Kluczowy element domowego SPA to blat – im dłuższy tym lepszy – pod którym ukryjesz pojemne szuflady na wszystkie niezbędne do pielęgnacji drobiazgi. Porządek w szufladach zapewnią koszyczki, pojemniki, pudełka itp. A na blacie możesz postawić ulubione ozdoby, świece, dekoracyjne pojemniki na kosmetyki, roślinę w doniczce.

4. Zoom na kolor veri peri

Detale też są ważne i mogą całkiem odmienić oblicze łazienkowego SPA. Dobrym pomysłem jest postawienie na jeden, interesujący kolor - np. kubeczek, mydelniczka, kosz, dozownik do mydła i zasłona prysznicowa w modnym w 2022 roku kolorze veri peri.

Materiały prasowe Leroy Merlin

Dozownik mydła w płynie Roxy Very Peri Evg Trade, 49 zł/szt. Kubek na szczoteczki Roxy Very Peri Evg Trade, 39,90 zł/szt. Mydelniczka Roxy Very Pery Evg Trade, 39 zł/szt. Dywanik łazienkowy Very Peri Evg Trade50 x 80 cm, 59 zł/szt. Łazienkowy kosz na śmieci Roxy Very Perl Evg Trade, 59 zł/szt.

5. W stronę natury

Nie zapominaj, że rytuały SPA mają swoją genezę w naturze i naturalnych zabiegach pielęgnacyjnych. Otaczaj się więc przyjaznymi dla nas i środowiska przedmiotami wykonanymi z bambusa, drewna, ceramiki, szkła, kamienia, juty i bawełny.

Materiały prasowe Leroy Merlin

Zestaw akcesoriów Evg Trade, 99 zł/szt. Półka Bambus Evg Trade, 89 zł/szt. Organizer łazienkowy Bambus Evg Trade, 26,90 zł/szt. Lusterko kosmetyczne Bambus Evg Trade, 16,90 zł/szt.

W nowej kolekcji Leroy Merlin na jesień zimę 2022/23 znajduje się wiele różnych produktów niezbędnych do urządzenia funkcjonalnej i atrakcyjnej łazienki w dowolnym stylu. Domowe SPA we własnej łazience jest więc na wyciągnięcie ręki.

Więcej informacji i inspiracji na www.leroymerlin.pl

Reklama

Materiał powstał z udziałem Leroy Merlin.