Kuchnia z salonem ma wiele zalet. Podstawową jest przestrzeń i wygoda użytkowania. Czynnikiem często decydującym o połączeniu kuchni z salonem jest metraż. Istotną rolę odgrywa również charakter i zwyczaje domowników.

Zaaranżowanie małej kuchni w bloku to wyzwanie. W końcu kuchnia musi być przede wszystkim praktyczna, a na niewielkiej przestrzeni trudno pogodzić wszystkie jej funkcje.

Jak urządzić małą kuchnię? Zacznij od rozplanowania wszystkich niezbędnych sprzętów - w każdej kuchni musi znaleźć się lodówka i płyta grzejna, ale nie wszyscy korzystają z mikrofalówki czy zmywarki. Przy aranżacji wnętrza, warto myśleć niestandardowo - jeśli twoja kuchnia jest naprawdę malutka, zrezygnuj z czteropalnikowej kuchenki na rzecz dwupalnikowej - zyskasz więcej miejsca na zlew lub kawałek blatu roboczego.

Szafki kuchenne niech sięgają sufitu - każde miejsce jest na wagę złota. Pomyśl o dodatkowym, wysuwanym blacie roboczym. Jeśli w malutkiej kuchni w bloku dodatkowo musi znaleźć się miejsce na stolik, niech będzie ten ze składanym blatem.

fot. Malutka kuchnia w bloku z salonem/Adobe Stock, Photocreo Bednarek

To jedno z najczęściej wybieranych rozwiązań. Kuchnia z wyspą ma same zalety - wyspa to nie tylko blat roboczy, ale również miejsce spożywania posiłków, a bywa że pełni również strefę do gotowania lub zmywania naczyń.

Kuchnia z wyspą otwarta na salon jest świetnym rozwiązaniem dla osób lubiących wspólne przygotowanie posiłków. Pozwala na całkowitą integrację z osobami towarzyszącymi w salonie.

fot. Kuchnia z wyspą otwarta na salon/Adobe Stock, bmak

W otwartych wnętrzach dużo łatwiej jest zmieścić stół z krzesłami - czasami to jedyna szansa na wygospodarowanie jadalni.

fot. Kuchnia z wyspą otwarta na salon/Adobe Stock, bmak

Salon z aneksem kuchennym to idealne rozwiązanie do małych mieszkań. Metraż standardowego salonu w bloku to około 20-22 m2, a kuchni około 8-10 m2 - po wyburzeniu ścian działowych uzyskujemy przestrzeń pokaźnej wielkości (najczęściej o wiele lepiej doświetloną), którą łatwiej i bardziej funkcjonalnie można urządzić.

fot. Salon z aneksem kuchennym/Adobe Stock, FollowTheFlow

Dlaczego warto zdecydować się na salon z aneksem kuchennym? Podstawowym minusem osobnej kuchni jest mniejsza przestronność. Wnętrza, a szczególnie te małe, mogą przytłaczać ciasnotą. Są mniej ustawne, często trudno wygospodarować w nich kącik na stół.

Wyburzenie ścianek działowych sprawia, że niewielkie kuchnie pomimo, że nie zwiększa się ich metraż sprawiają wrażenie przestronnych, zwiększa się również ustawność pomieszczeń.

fot. Salon z aneksem kuchennym/Adobe Stock, FollowTheFlow

Styl loft to jedna z najważniejszych tendencji w urządzaniu wnętrz. Charakteryzuje się chłodną, ciemną kolorystyką, elementami cegły, drewna i metalu.

Kuchnia loft połączona z salonem to świetne rozwiązanie dla miłośników minimalizmu i uporządkowanych przestrzeni. W aranżacji poniżej wykorzystane zostały czarne matowe fronty, proste uchwyty i drewniane blaty. Wnętrze ociepla drewniana, malowana na biało podłoga i ściana z cegieł.

fot. Kuchnia loftowa z salonem/Adobe Stock, artjafara

Prezentujemy 3 aranżacje kuchni z salonem - pierwsza z nich utrzymana jest w stylu glamour, druga w stylu nowoczesnym, a trzecia rustykalnym.

Kuchnia z salonem w stylu glamour

Wnętrze pełni 3 funkcje - jest salonem, kuchnią i jadalnią. Zostało oparte o 3 kolory - biel, szarość i czerń, które doskonale się uzupełniają.

W całym pomieszczeniu powierzchnia została wykorzystana do maksimum - zarówno szafki w części kuchennej, jak i te w jadalni zostały zaaranżowane aż do sufitu. Niezwykle ważne w tym wnętrzu jest oświetlenie (ono zawsze buduje nastrój) - kryształowy żyrandol, lampa nad stołem i nowoczesne oświetlenie nad wyspą kuchenną.

fot. Kuchnia z salonem w stylu glamour/Adobe Stock, tashka2000

Kuchnia z salonem w stylu nowoczesnym

Duet bieli i czerni świetnie uzupełnia jasne drewno, które ociepla to surowe w wyrazie wnętrze - drewniana jest podłoga i część kuchennych frontów.

Kuchnia to jedynie jeden ciąg szafek z blatem, ale zmieściła się tu pojemna lodówka i zmywarka.

fot. Kuchnia z salonem w nowoczesnym stylu/Adobe Stock, murattellioglu

Kuchnia z salonem w rustykalnym stylu

Kuchnia rustykalna świetnie wygląda nie tylko w ciepłych odcieniach brązów i drewna, ale również w bielach i to w wersji total look. W aranżacji na zdjęciu poniżej białe są ściany, fronty kuchenne, zasłony, a także meble w salonie. Dodatkami są ciemna zieleń roślin i kilka drobiazgów w odcieniu pastelowego różu.

fot. Kuchnia z salonem w stylu rustykalnym/Adobe Stock, 2mmedia

