Salon w stylu modern - koncepcja

Wiele modernistycznych wnętrz to czysta inspiracja modnymi w ostatnich czasach loftami. Przez to czasem są przesadnie oszczędne, chłodne i mało przyjemne. W rzeczywistości jednak to właśnie ta prostota sprawia, że te wnętrza są tak bardzo wyjątkowe. Nie zapominajmy jednak, że kiedy ostrożnie postępujemy z formą, możemy w zamian kreatynie wykorzystać... kolor!

Reklama

Salon w stylu modern - kolory

Warto odważyć się i postawić na ciepłą, intensywną czerwień w odcieniu ceglastym („wypalona cegła”). Kolor ten będzie stanowił wyrazisty akcent, dominujący w pomieszczeniu. Następnie zestawmy go z jasnym błękitem („szklana tafla”), doda on wnętrzu lekkości oraz świeżości. W efekcie powstanie niebanalna aranżacja salonu, przykuwająca uwagę pogodnym charakterem (wspomniane kolory znajdziemy w linii Loft lateksowej emulsji Colour & Style marki Dekoral Fashion).

Salon w stylu modern - dodatki

Modernistyczne wnętrza są zazwyczaj nad wyraz proste i brak w nich zbędnych dodatków. Nie znaczy to jednak, ze powinniśmy całkiem pomijać ten element aranżacji. W centralnym punkcie pokoju postawmy czerwony, geometryczny szezlong – w głębi zaś umieśćmy równie prostą kanapę. Warto pomyśleć także o oryginalnym stole. Ciekawym wyborem będzie np. model wykonany z metalu i szkła. Natomiast przy ścianie ustawmy regał modułowy, zbudowany z elementów, jakie można swobodnie łączyć.

Reklama

Więcej porad do aranżacji salonu:

Jak stylowo oświetlić salon?

Czerwone dodatki do salonu

Wygodny salon - 7 zasad