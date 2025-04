Salon w eklektycznym stylu spodoba się wszystkim indywidualistkom. Czym jest eklektyzm? To łączenie ze sobą wzorów, form i designu pochodzących z różnych epok.

Nie ma jednego zdjęcia ani zdania, które opisuje, jak powinien wyglądać styl eklektyczny. Każde eklektyczne wnętrze jest zupełnie inne i charakterystyczne dla tego, kto je urządzał.

Warto pamiętać, aby w miksowaniu elementów zachować umiar - eklektyzm nie oznacza bałaganu - całość tylko pozornie do siebie nie pasuje, tworzy jednak harmonijną, choć szaloną kompozycję.

Jak stworzyć wnętrze w eklektycznym stylu? Warto zacząć od wybrania 3-4 motywów przewodnich (niech to będą style w sztuce, kolory, wzory itd.), których ściśle się będziesz trzymać.

Styl eklektyczny kocha kolory! Jeśli w swoim salonie decydujesz się na białe ściany, powieś na nich obrazki, zdjęcia i grafiki w kolorowych ramkach.

Najlepiej jeśli powstanie misz masz - to co na nich będzie, niech opisuje twoje zainteresowania i to co lubisz, ale niech całość wygląda jak kontrolowany bałagan.

fot. feeria barw/Adobe Stock, Photographee.eu

Sztukateria to niedrogi i szybki sposób na efektowną zmianę ścian w salonie. Kupisz je we wszystkich marketach budowlanych od kilkunastu złotych.

Niezwykle modne są sztukaterie gipsowe, które po przymocowaniu do ściany malowane są razem z nią na jeden kolor. Wnętrze staje się dzięki temu wytworne i eleganckie - warto przełamać je jakimiś intensywnie kolorowymi dodatkami - w tym przypadku są to kolorowe ramki.

fot. sztukaterie na ścianach/Adobe Stock, Photographee.eu

Ten kącik w salonie to kwintesencja stylu eklektycznego - wzorzysta tapicerka na fotelu, obrazy zawieszone na ścianie, szafka w stylu lat 50., porcelana z lat 60., stary parkiet układany w jodełkę (świetnie sprawdziłoby się również lastryko) oraz metalowa lampa w industrialnym stylu.

fot. mnogość wzorów/Adobe Stock, Photographee.eu

W tym salonie z jadalnią eklektyzm to połączenie wielu elementów zaczerpniętych ze stylu boho, vintage i glamour. Stary drewniany stół i krzesła, pleciona lampa, gliniany wazon, sztukaterie, emaliowane naczynia oraz rattanowe dodatki tworzą spójną całość.

fot. łączenie stylów/Adobe Stock, Photographee.eu

Żaden salon w stylu eklektycznym nie może obejść się bez mebli w stylu vintage. Obecnie niezwykle modne są komody, szafki i regały rodem z PRL - całości dopełnia współczesny szklany stół i metalowa lampa.

Jeśli nie jesteś miłośniczką mebli z lat 60. i 70. postaw na starą porcelanę lub szkło - jedna filiżanka, wazon czy świecznik ustawiony na półce nada wnętrzu wyjątkowego charakteru.

fot. meble i dodatki vintage/Adobe Stock, Photographee.eu

W przeciwieństwie do salonu w stylu hampton, gdzie dominują jasne kolory i stonowane wzory, styl eklektyczny uwielbia mocne barwy, złoto i wymyślne motywy.

W tym salonie głęboki turkus pojawia się nie tylko na ścianach, ale również zasłony i poduszki. Co więcej, nie występuje sam a w duecie z pięknym czerwonym odcieniem. Całość okraszona jest złotem - złote jest lustro, oświetlenie i stolik.

fot. złoto i przepych/Adobe Stock, artjafara

