Zielone listki rzeżuchy wystające ze skorupki jajka wyglądają bardzo efektownie!



Reklama

Zobacz też: Pyszne potrawy z rzeżuchą

Zawiera sporo witaminy C, witamin z grupy B, beta-karotenu, kwasu foliowego, siarki, potasu, magnezu, wapnia, żelaza, chromu oraz jodu a jej charakterystyczny zapach, cienkie łodyżki i zielone listeczki zna każdy z nas. Rzeżucha - bo o niej mowa, króluje na wielkanocnym stole. Nie każdy jednak wie, że zielone listki wystające ze skorupki jajka wyglądają bardziej efektownie niż pierzynka.

Do przygotowania efektownej dekoracji potrzebna będzie:

lignina,

całe skorupki po jajku,

szklana miseczka,

spryskiwacz z wodą,

kieliszki do jajek.

Fot. Fotolia



Krok 1. Przygotowania rozpoczynamy od nakłucia jajek i wydmuchania ich zawartości. Odcinamy delikatnie mniejszą część jajka, ponieważ reszta będzie nam potrzeba. Innym sposobem na pozyskanie nienaruszonej skorupki, jest ugotowanie jajka na twardo i wydrążenie jego zawartości.

Reklama

Krok 2. Na dnie skorupek układamy ligninę. Załóżmy, że będzie to około ¼ ich wysokości. Moczymy ligninę, aby była odpowiednio wilgotna.



Krok 3. Tak przygotowane jajka wstawiamy do kieliszków, aby się skorupki się nie uszkodziły. Możemy je pomalować jak pisanki, albo pozostawić naturalne.



Krok 4. Do wydmuszek sypiemy ziarna rzeżuchy. Trzeba uważać aby nie było ich za mało i wszystkie przylegały do podłoża.



Krok 5. Od tego momentu liczy się systematyczność. Ziarna należy podlewać codziennie, tak aby zawsze miały odpowiednią wilgoć podłoża. Pierwsze liski powinny pojawić się po 2 dniach.