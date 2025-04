Sezon na przyjęcia w domu i ogrodzie uważamy za otwarty. Warto, by przystawki i desery ozdobić topperami czy winietkami. Jeśli chcesz zrobić wrażenie na gościach, ale nie wydawać majątku na dekoracji, skorzystaj z naszego instruktażu.

Reklama

Dekoracja w postaci wbitych chorągiewek jest szalenie modnym elementem dekoracji stołu, np. na przyjęcie komunijne w ogrodzie. Pasuje do stylu rustykalnego, jak i minimalistycznego. Jeśli zależy ci na modnych dekoracjach, a nie chcesz naruszyć domowego budżetu, to do uzupełnienia aranżacji wykorzystaj wazon z IKEA za 4 zł oraz zastawę z PEPCO w turkusowym odcieniu. Klimatu całości dodadzą ręcznie robione kwiatowe lampiony.

Do wykonania ozdobnych winietek na stół potrzeba:

tektura lub karton (np. po pudełku),

nożyczki,

długie patyczki (wykałaczek do szaszłyków),

biała farba, np. plakatowa,

pędzel o szerokości 2,5 cm,

korek.

Jak zrobić ozdobne winietki na stół

1. Przygotuj miejsce pracy i potrzebne produktu. Karton potnij na prostokąty o wymiarach ok 6x8 cm (w zależności od upodobań).

Winietka z kartonu - krok 1/fot. Pleasure Team; Mak Media

2. Pędzelkiem rozprowadź farbę np. na spodku, następnie zanurzaj w niej korek i odciskaj stemple na kartonikach, tworząc wzór kiści winogron.

Winietka z kartonu - krok 2/fot. Pleasure Team; Mak Media

3. Kiedy już uzyskasz docelową ilość winietek, pozostaw je do wyschnięcia. Długie patyczki wsuń w przestrzenie kartonu.

Winietka z kartonu - krok 3/fot. Pleasure Team; Mak Media

4. Na koniec pozostaje umieścić ozdobne chorągiewki w owocach - w tym przypadku winogronach.

Winietka z kartonu - krok 4/fot. Pleasure Tem; Mak Media

Czytaj także:

Reklama

Czytaj także: 5 kolorów, 5 różnych kuchni. Jak kolor wpływa na odbiór wnętrza?8 wiodących trendów wnętrzarskich na 2021 rokDIY: znaczniki do ziół - modny i praktyczny dodatek