Jeśli chcesz, żeby twój dom nabrał wyjątkowego charakteru, przede wszystkim powinnaś zastanowić się nad oświetleniem jego wnętrz. Czasami wystarczy mała lampka lub lampion, aby nadać pomieszczeniom niezwykłego charakteru. Możesz także skorzystać z neonów czy nowocześnie zaprojektowanych lamp, a wszystko po to, żeby wprowadzić nutkę romantyzmu do twojego domu. Nie masz pomysłu jak to zrobić? Podpowiemy ci, co powinnaś wybrać, aby oświetlenie było wyjątkowe.

Reklama

Neony

Kiedyś neony kojarzyły się głównie z nowoczesnymi wnętrzami, z ludźmi podążającymi za najnowszymi trendami. Dzisiaj, coraz częściej zjednują sobie sympatie klasycznych, często tradycyjnych, przestrzeni. Stanowią pewnego rodzaju ozdobę, która idealnie sprawdza się na ścianie zamiast obrazu czy innego dodatku. Wystarczy powiesić neon na ścianie pokoju i od razu cieszyć się jego romantycznym wnętrzem. My szczególnie polecamy ten z napisem: Kiss, gdyż gwarantuje on, że pocałunek w jego blasku nabierze niezwykłego uroku.

Lampiony

Lampion to idealna ozdoba wypełniająca wnętrze twojego pokoju. Możesz go użyć zamiast lampki. Albo iść o krok dalej i podczas romantycznej kolacji we dwoje postawić go na stoliku, a do środka włożyć zapachową świeczkę. Twój ukochany będzie zachwycony efektem końcowym, a ty usatysfakcjonowana swoją pomysłowością.

Lampki

Nie musisz kupować specjalnych ozdób, żeby twój dom nabrał romantycznego charakteru. Wystarczy, że kupisz jakąś lampkę w kształcie serca, albo inną, która jest w kolorach miłości i już możesz cieszyć się wyjątkowym wyglądem twojego domu.

Reklama

Kulkowe szaleństwo

Cotton Ball Lights to niezwykłe lampki, które wypełnią twój pokój delikatnym światłem. Od kilku już lat cieszą się ogromna popularnością dzięki swojemu uniwersalnemu zastosowaniu. Możesz je wykorzystywać w dowolnych kombinacjach. Powiesić na oknie, ozdobić nimi duże ścienne lustro, albo po prostu położyć na stole, aby dodać mu nieco blasku. Nie ważne, którą z opcji wybierzesz, bo każda z nich pozwoli ci stworzyć romantyczne wnętrze pokoju.