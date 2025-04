Reklama

Gdy chcemy odpocząć od słońca, doskonałym rozwiązaniem staje się wysokiej jakości roleta wewnętrzna. A jeśli zależy nam również na estetyce pomieszczenia, warto zainspirować się roletami z oferty marki FAKRO - gdzie jakość, komfort użytkowania i wysoka estetyka są jednością.

Stylowe dozowanie światła

Nowoczesne przestrzenie w klimacie minimalistycznym ukochały sobie dostęp do dziennego światła. Duże okna, przeszklenia, jasne kolory i sporo zieleni – wszystko to, z odpowiednio dawkowanymi promieniami słońca może stworzyć nieprzeciętne wnętrze. Nie od dziś wiadomo, jak istotna w architekturze i sztuce jest gra światła. To ona nierzadko inspirowała i inspiruje nadal, największych artystów. Z zaciemniającą roletą ARF marki FAKRO, dzięki której możesz decydować o ilości wpuszczanego światła do pokoju, twoje poddasze może jeszcze bardziej zyskać na atrakcyjności i stać się wnętrzarską perełką!

Stwórz klimat w jeden moment

Latem dni są długie i zdecydowanie pozwalają nam nacieszyć się słońcem. To wielka wartość i czerpiemy z niej pełnymi garściami. Niekiedy jednak długi jasny wieczór odbiera nam klimat magicznych, przytulnych wieczorów przy książce czy w towarzystwie ukochanej osoby. Jeśli właśnie w takie dni szukamy przestrzeni klimatycznej, zaciemnionej czy romantycznej, z pewnością znajdziemy ją we własnym domu, jeśli tylko skorzystamy z zaciemniającej rolety ARF marki FAKRO. Dzięki specjalnemu materiałowi, który blokuje światło dzienne, zapewnia ona nie tylko zaciemnienie w chwilach, gdy potrzebujemy odpoczynku, ale także tworzy przyjemny mrok nawet podczas najjaśniejszych dni. Dodatkowo reguluje dopływ ilości światła poprzez zatrzymanie jej w dowolnym miejscu oraz redukcję prześwitów między materiałem a szybą.

Dodaj barw swojemu wnętrzu!

Dostęp dziennego światła jest niezwykle ważnym elementem wpływającym na estetykę wnętrza, ale równie istotnym czynnikiem staje się dobór odpowiednich kolorów, które pojawiają się na ścianach, meblach czy naszych ulubionych dodatkach. Zależy nam na tym, by wszystko komponowało się w sensowną całość i sprawiało, że będziemy się czuć komfortowo w domowej przestrzeni. Nie bez przyczyny FAKRO stworzyło wyjątkową ofertę rolet ARF Print, dzięki którym nasze poddasze może zyskać zupełnie nowy wygląd. Ta seria to gama najbardziej popularnych kolorów i wzorów tworzonych w oparciu o aktualne trendy. Roleta okienna nie musi być już monotonną koniecznością, a może stać się nieprzeciętnym i pożądanym dodatkiem nadającym nieco urozmaicenia i wyjątkowości. Takie rozwiązanie zdecydowanie znajdzie swoje miejsce w pokoju dziecka na poddaszu, gdzie kolorowe i estetyczne dodatki są na wagę złota i pobudzają wyobraźnię malucha.

Sztuka zaglądająca przez okno

Przestrzenie na poddaszu bywają wyzwaniem, jeśli chodzi o połączenie komfortu użytkowania i dobrego stylu. Niestandardowe ściany, niższe sufity… Takie pokoje mają swój osobliwy klimat, ale niekiedy brak w nich miejsca na coś, co doda wnętrzu jeszcze bardziej wyrazistego charakteru. Ulubione zdjęcie, grafika cenionego twórcy, albo popularny obraz wielkiego artysty. Na wszystko to znajdzie się miejsce, jeśli urządzasz wnętrze z FAKRO i roletami ARF Print. Dzięki nim świat barw i wzorów może wkroczyć do wnętrza bez ograniczeń, wprowadzając namiastkę sztuki. Co ważne, w każdej chwili możesz stać się kreatorem! W tym modelu rolet istnieje możliwość wydruku własnej grafiki! Czy to nie atrakcyjne rozwiązanie?

Kolory wiecznie żywe

Dbanie o dom to nie tylko codzienne obowiązki związane z gotowaniem, praniem czy prasowaniem. To także troska o jak najdłuższe życie naszych ulubionych mebli i elementów tworzących atmosferę. Poddasze jest niezwykle mocno narażone na działanie promieni UV, ze względu na swoje położenie, a te z kolei potrafią wyrządzić sporo szkód naszym wnętrzom, choćby poprzez wpływanie na zmiany kolorów ścian czy szaf. Blaknięcie barw, nadających naszej przestrzeni uroku i niepowtarzalnego klimatu, nie jest pożądanym zjawiskiem. Dlatego warto uchronić się przed nim, korzystając z odpowiednich narzędzi. A takimi z całym przekonaniem są zaciemniające rolety ARF marki FAKRO. Zaprzyjaźnij się z nimi i nie pozwól, by twoja przestrzeń straciła to, co najcenniejsze – kolory!

Okna w naszych domach i mieszkaniach są elementami, które łączą nas ze światem zewnętrznym i przyrodą. To właśnie ona pełni niezastąpioną funkcję najpiękniejszej dekoracji. Zwłaszcza gdy przez okno dachowe patrzymy na błękitne albo rozgwieżdżone niebo. Niekiedy warto jednak poszerzyć wachlarz doświadczeń i zaprosić do swojego okna sztukę. Ona, podobnie jak natura, koi zmysły i inspiruje. A z roletami FAKRO wszystko to jest na wyciągnięcie ręki…

