Rolety okna dachowego to zbawienie dla każdego, kto mieszka na poddaszu. Umożliwiają przede wszystkim regulację ilości oraz intensywności światła wpadającego do pomieszczenia. Dzięki temu możemy uzyskać zaciemnienie nawet w słoneczny dzień, gdy potrzebujemy odpoczynku.

Dodatkowo rolety chronią przed szkodliwym oddziaływaniem refleksów podczas pracy na komputerze czy też w trakcie oglądania telewizji. Nie można też pominąć kwestii prywatności, bo wystarczy zasłonić okno, by uniknąć nieproszonych spojrzeń.

Jednak roleta okna dachowego spełnia nie tylko funkcję ochronną. Bo chociaż ogranicza przenikanie promieniowania UV do wnętrza danego pomieszczenia, to dodatkowo może stanowić również niebanalny element dekoracyjny. Warto zaglądać do portfolio takich marek, które oferują szerszą paletę barw oraz typów tkanin. Dzięki temu mamy możliwość dowolnego kształtowania charakteru poddasza oraz uzyskanie spójności z dotychczasowym wystrojem pomieszczenia.

Trendy w roletach do okien

Jedną z marek, która oferuje szeroki wachlarz typu rolet, ich koloru czy nawet printów, jest marka FAKRO. Duży wybór, wcale nie musi oznaczać dużego kłopotu. Marka daje możliwość idealnego dopasowania rolet, które wreszcie będą stanowiły całość z pomieszczeniem, a nie odrębny element, wyróżniający się na tle pozostałych dodatków.

Przedstawiamy 3 najmodniejsze trendy w dziedzinie rolet, o których będzie głośno w tym sezonie:

1. Zoom na kolor - roleta ARF Sunset FAKRO

fot. Materiały prasowe

Stanowi bardzo dobrą ochronę przed światłem słonecznym i promieniowaniem UV, zapewniając zaciemnienie pomieszczenia. Skutecznie izoluje promienie słońca, dzięki czemu w chwilach, gdy potrzebujemy odpoczynku, nawet na poddaszu można stworzyć przyjemny mrok. W wyjątkowo ciepłe dni, częściowo zatrzyma ciepło przenikające z zewnątrz, ale też ograniczy jego stratę w okresach grzewczych. Dopływ światła można swobodnie regulować, ponieważ roleta ARF Sunset posiada boczne prowadnice, które umożliwiają zatrzymanie rolety w dowolnej pozycji.

Roleta ARF Sunset wykonana jest z eleganckiego, dekoracyjnego materiału i też bardzo łatwego w utrzymaniu. FAKRO oferuje 15 kolorów z dwóch kategorii cenowych, w tym ARF Sunset Viva Magenta, który został okrzyknięty kolorem roku 2023. W katalogu znajdują się też dwa dedykowane temu modelowi wzory.

A skoro mowa o wzorach, FAKRO daje możliwość wykonania rolet ARF Sunset z dowolną grafiką dostarczoną przez klienta. Rolety zaprojektowane są zarówno do pokojów dziecięcych czy młodzieżowych, nowoczesnych powierzchni biurowych czy wnętrz romantycznych:

Abstrakcja i motywy 3D - surowe i nowoczesne wnętrze może zostać przełamane roletą przedstawiającą abstrakcję przenikających się linii, czy grafiki z motywem 3D.

- surowe i nowoczesne wnętrze może zostać przełamane roletą przedstawiającą abstrakcję przenikających się linii, czy grafiki z motywem 3D. Motywy dedykowane dzieciom - grafiki, które nie tylko ozdobią dziecięce pokoje na poddaszu, ale także pobudzą wyobraźnię pociech.

- grafiki, które nie tylko ozdobią dziecięce pokoje na poddaszu, ale także pobudzą wyobraźnię pociech. Motywy roślinne - dedykowane są osobom, które cenią oryginalny styl i formę. Przeplatające się liście w odcieniach zieleni i beżów wprowadzą nieco romantycznego klimatu.

- dedykowane są osobom, które cenią oryginalny styl i formę. Przeplatające się liście w odcieniach zieleni i beżów wprowadzą nieco romantycznego klimatu. Grafiki z widokami miast - nadają oryginalności i nowoczesności. Tworzą wyjątkowy charakter pomieszczenia na poddaszu.

2. Plaster miodu - roleta plisowana APF FAKRO

fot. Materiały prasowe

Jeśli szukacie rolety, która dopasuje się do współczesnego wnętrza, oto ona. Roleta plisowana APF jest idealnym połączeniem dekoracji i ochrony przed słońcem. Opcja tkaniny o strukturze plastra miodu z wewnętrzną powłoką aluminiową, zapewni zaciemnienie, a także poprawi kwestię izolacyjności.

System top-down daje możliwość stopniowej redukcji dopływu światła, aż po zaciemnienie wnętrza. Boczne prowadnice umożliwiają zatrzymanie rolety w dowolnym miejscu. Swobodna obsługa za pomocą górnej i dolnej belki, pozwala na szybkie ograniczenie dostępu do światła.

Rolety APF mają prowadnice aluminiowe, dostępne są w dwóch wersjach kolorystycznych - lakierowane na biało i anodowane na kolor srebrny. Jeśli chodzi o samą roletę, FAKRO proponuje 11 modnych kolorów.

3. Miękkość światła i harmonia - roleta plisowana APS FAKRO

fot. Materiały prasowe

Ta elegancka, dekoracyjna osłona przeciwsłoneczna wzbogaci każde wnętrze. Zmiękcza wpadające do pomieszczenia światło i sprawia, że promienie słońca delikatnie rozlewają się po wnętrzu. System top-down pozwala na swobodną obsługę za pomocą górnej i dolnej belki, dzięki czemu mamy możliwość regulacji ilości wpadającego światła, a także częściowej redukcji ciepła na poddaszu.

Prowadnice aluminiowe dostępne są w dwóch wersjach kolorystycznych - lakierowane na biało, a także anodowane na kolor srebrny. Same rolety występują w 11 odcieniach. Dostępne są także dwa delikatne, botaniczne wzory - biały i zielony. Takie rozwiązanie pozwoli idealnie dopasować rolety i prowadnice do ościeżnic oraz wystroju pomieszczenia.

Sterowanie rolet FAKRO

Rolety ARF Sunset i rolety plisowane APS oraz APF są obsługiwane ręcznie. Jeżeli zamontujemy je wyżej, wtedy możemy posiłkować się uniwersalnym drążkiem ZST. Dodatkowo jednak roleta ARF ma też kilka bardziej zaawansowanych opcji sterowania - elektryczną i solarną - które mogą ułatwić jej codzienne użytkowanie. Jak dokładnie przedstawia się ta kwestia?

Roleta ARF jest dostępna w bezprzewodowym systemie Z-Wave, czyli można nią sterować przełącznikiem lub pilotem.

Roletą ARF można także sterować w bezprzewodowym systemie µWiFi, za pomocą smartfona.

Z kolei roleta ARF Solar jest sterowana pilotem.

Sterowanie roletami ARF w systemach Z-Wave oraz WiFi możliwe jest tylko przy zamkniętym oknie.

Jak samodzielnie zamontować rolety w oknie dachowym?

Jeżeli mielibyśmy wskazać najważniejszy atut rolet FAKRO, bez dwóch zdań byłby to montaż. Jest na tyle łatwy, że można go wykonać w pojedynkę. Za pomocą wkrętarki mocujemy roletę używając uchwytów i wkrętów montażowych, które znajdują się w zestawie. Dokładamy prowadnice boczne i gotowe! Całość potrwa może kilkanaście minut!

FAKRO to także producent okien dachowych. Przy ich zakupie warto rozważyć dobór dodatków tego samego producenta. W razie reklamacji, nie tracimy gwarancji na samo okno dachowe. Niestety w przypadku zamontowania na oknach FAKRO rolet innego producenta, serwis może nie uwzględnić gwarancji.

fot. Materiały prasowe