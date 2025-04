Renifer z korka - ozdoby świąteczne

Wytwarzanie eko-ozdób choinkowych to nowy trend, który świetnie łączy się ideą świątecznego recyklingu. Zobaczcie, jak samodzielnie zrobić renifera z korków po winie. Taka zawieszka będzie wspaniałą ozdobą waszej choinki.

Chyba każdy w domu ma szufladę, w której chowa przedmioty, które mogą się jeszcze przydać. My ją właśnie otworzyliśmy! Z kilku korków, ziarenek ziela angielskiego i patyczków stworzyliśmy fantastycznego reniferka, który zawisł na redakcyjnej choince.

Świąteczny renifer z korka

Do wykonania reniferka, niezbędne są: 3,5 korka po winie, kawałek czerwonej wstążki, 1 czerwony koralik, 2 ziarenka ziela angielskiego pomalowanego na biało lakierem do paznokci, kawałek materiału, dwie gałązki osypane brokatem, nóż, klej na ciepło z pistoletu, marker, nożyczki.

1) Przetnij 2 korki na pół.

2) 4 połówki przyklej do całego korka (kończyny do tułowia).

3) Ostatnią połówkę przyklej na brzegu całego korka. Będzie to głowa renifera.

4) Z brzegu głowy przyklej czerwony koralik (nos).

5) Z kawałka materiału wytnij dwa uszka. Przyklej je z tyłu głowy.

6) Wytnij i przyklej ogonek z materiału.

7) Przyklej dwa ziarenka ziela angielskiego pomalowane wcześniej białym lakierem do paznokci. Powstaną oczy.

8) Markerem domaluj źrenice.

9) Doklej zawieszkę z czerwonej wstążki.

Renifer jest uroczy! Z pewnością spodoba się wielbicielom wina, którzy z chęcią opróżnią kilka butelek dla zdobycia cennych korków! ;) A jak wam się podoba taki reniferek?