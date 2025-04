Kuchnia - nowoczesna czy w stylu retro?

Inspiracje architektów kuszą innowacyjnymi pomysłami i rozwiązaniami, kolorami i stylami. Obecnie, coraz częściej Polacy decydują się na kuchnię w nowoczesnym wydaniu. Część z nas pozostaje jednak wierna klasyce oraz zamiłowaniu do stylu retro. Charakter kuchni powinien być dostosowany m.in. do wielkości pomieszczenia i oczywiście naszych upodobań. Jest to miejsce, w którym spędzamy sporo czasu, więc decyzja musi być przemyślana. Kiedy zatem warto zdecydować się na nowoczesność, a kiedy na styl retro?

Kuchnia w nowoczesnym stylu

Nowoczesna aranżacja kuchni najlepiej sprawdza się w większym, przestronniejszym pomieszczeniu. W przypadku, gdy jest ona otwarta na salon, wtedy również warto postawić na ten styl. Taką kuchnię powinny cechować: funkcjonalność, ergonomiczność i oszczędna forma (minimalistyczna, niemal całkiem pozbawiona elementów dekoracyjnych).

Zazwyczaj meble w takiej kuchni są jednokolorowe i mają gładkie fronty. Idealnym rozwiązaniem są te tworzone na wymiar, wówczas wszystkie niezbędne rzeczy – ukryte w szafkach i szufladach – będą miały swoje miejsce, a nasza praca w kuchni będzie sprawna i wygodna.



Niezbędne sprzęty AGD również muszą być utrzymywane w tej stylistyce, aby otrzymać pożądany efekt końcowy – tym bardziej, że to właśnie one pozostają „na wierzchu”, będąc jedynym elementem dekoracyjnym takiej kuchni. Kuchnia w stylu nowoczesnym idealnie zaspokoi potrzeby minimalistów oraz estetów ceniących elegancję.

Kuchnia w stylu retro

Retro to styl dla nieco sentymentalnych osób, które cenią tradycję i wspomnienia z rodzinnego domu czy starych fotografii – tzw. zwolennicy miejsc „z duszą”. Oczywiście nie oznacza to wcale, że taka kuchnia ma wyglądać jak przedwojenna. Styl ten charakteryzuje łączenie nowoczesności z tradycją i korzystanie z designu minionych epok w nowoczesnym wydaniu.

Żeby nasza kuchnia uzyskała wygląd retro, musimy wybrać meble, armaturę oraz sprzęt AGD, które będą swoim kształtem nawiązywać do minionych stuleci – możemy postawić na wysublimowany styl klasyczny, ale również zdecydować się na inspiracje z XX wieku – z lat 20’, 50’ czy 70’.

Meble kuchenne pasujące do tego typu sprzętów powinny być wykonane z naturalnych materiałów (najlepiej drewna) i charakteryzować się prostotą formy. Najlepiej utrzymane w kolorze białym lub w pastelowych odcieniach. Ozdobą takiej kuchni mogą być przeszklone witryny, czy piękne kredensy, które pamiętamy z domów naszych babć.



W przypadku, gdy zależy nam tylko na odświeżaniu kuchni, bez zmiany mebli czy sprzętów, po umieszczeniu w niej pamiątek rodzinnych czy starych elementów dekoracyjnych (cukiernice, dzbanki, zastawa, zasłonki), również możemy uzyskać efekt kuchni retro. Bez trudu powinniśmy je znaleźć na targu staroci czy w antykwariatach. Dla wzmocnienia efektu, możemy pokusić się też o wymianę płytek dekoracyjnych na te w stylu retro (mozaiki czy imitujące cegłę) – sukces gwarantowany!