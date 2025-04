Noc poślubna budzi same erotyczne skojarzenia... A jeśli do tego poprzedzona jest romantyczną kąpielą państwa młodych w płatkach róż przy kieliszku szampana podanego z truskawkami, w ekskluzywnej łazience w stylu lat dwudziestych... To na pewno pozostanie w pamięci na długie lata! Taką propozycję składa wszystkim nowożeńcom warszawski Hotel Rialto.





Hotel nawiązuje swoim stylem do najlepszych architektonicznych tradycji wnętrzarskich i artystycznych dawnej Warszawy. Mieści się w gruntownie odrestaurowanej kamienicy z początku XX wieku na rogu ulicy Wilczej i Emilii Plater. Jest utrzymany w wyszukanej stylistyce art déco.

Atmosfera pełnego zmysłowości i seksapilu początku XX wieku, utrwalonego na obrazach Tamary Łempickiej, sprawia, że hotel jest ulubionym miejscem młodych par na ich poślubne weekendy.

Randkowym nastrojom sprzyjają kameralne wnętrza i stylowe aranżacje pokojów hotelowych. Unikatowe meble z lat dwudziestych wyszukane zostały na aukcjach w całej Europie. Każdy pokój został urządzony w odmiennym stylu. Znajdują się tu pokoje z aranżacjami wiedeńskimi, afrykańskimi, brytyjskimi i belgijskimi. Odpowiednio dobrane zasłony, obicia mebli i wenecka mozaika łazienkowa czynią każdy z pokoi dziełem sztuki wnętrzarskiej. Klimat tego miejsca podkreślają barwne witraże, wyłączniki światła wykonane z bakelitu oraz winda wzorowana na tej z legendarnego wycieczkowca „Stefana Batorego”. Wszystkie te elementy tworzą atmosferę lat dwudziestych. Znakiem rozpoznawczym hotelu jest jego spójność stylistyczna i dbałość o autentyzm.

Hotel Rialto przygotował specjalną ofertę dla młodych par, które planują urządzić wesele w stylu nieco innym niż nakazuje tradycja. Coraz więcej osób poszukuje alternatywy dla popularnej zabawy weselnej z orkiestrą przygrywającą standardy i przyśpiewki. W Rialto proponujemy ekskluzywny obiad weselny, o którego menu zatroszczy się sam mistrz kuchni Kurt Scheller. Restauracja mistrza przygotowała 3 zestawy obiadowe na tę wyjątkową okazję, wszystkie jednakowo wykwintne. Każde menu składa się z koktajlu powitalnego, zimnych i gorących przystawek, zupy oraz dania głównego. Tradycyjnym elementem w menu ślubnym pozostaje wspaniały tort dla nowożeńców. Na życzenie gości spotkaniu może towarzyszyć subtelna muzyka grana na żywo na skrzypcach lub harfie.

Po obiedzie goście państwa młodych mogą zatrzymać się w hotelu na noc. Młoda para zaś może spędzić tę wyjątkową noc w specjalnie dla nich przygotowanym apartamencie dla nowożeńców.

W towarzystwie obrazów Tamary Łempickiej, w otoczeniu pięknych kwiatów, mogą zażywać kąpieli w płatkach róż, delektować się - niezależnie od pory roku - truskawkami z bitą śmietaną i popijać szampana. Nazajutrz nowożeńcy dostaną śniadanie do łóżka, a na pamiątkę wspaniałych chwil, mały upominek.

Taka noc poślubna może być również pomysłem na prezent ślubny.

