Mówi się, że kuchnia jest sercem domu. Ale dla mnie bezapelacyjnie jest nim salon. To tutaj zazwyczaj toczy się życie rodziny - obecnie chyba już w niewielu mieszkaniach to pomieszczenie pełni wyłącznie funkcję reprezentacyjną i służy tylko do przyjmowania gości. Na ogół w salonie spędzamy większą część czasu, więc musi kusić przytulnością i sprzyjać relaksowi.

Specjalnie dla was zebrałam 9 najlepszych inspiracji z Instagrama. Te pokoje wyglądają tak zachęcająco, że z chęcią zaszyłabym się w nich na całą zimę!

1. Geometria i dużo zieleni

W ostatnich latach rośliny doniczkowe nie były zbyt "trendy". Coraz więcej z nas ma w domach wyłącznie kwiaty cięte lub storczyki, które cieszą się niesłabnącą popularnością. Poczciwe paprotki, draceny czy bluszcze niesłusznie odeszły do lamusa. Rok 2017 to pora na ich powrót! Ten salon łączy w sobie nowoczesność (geometryczne wzory) z tradycją (duża ilość zieleni).

2. Duuużo poduszek

Mam wrażenie, że o przytulności danego pomieszczenia świadczy po prostu... duża ilość poduszek. Ta kanapa aż zaprasza do tego, by się w nich zakopać!

3. Kominek, wielki koc i kot

Kominek to kolejny element, który świadczy o przytulności salonu. Oczywiście, nie zawsze jest możliwe posiadanie tego przedmiotu w swoim mieszkaniu. Szczęśliwcy, którzy mają kominki, potrzebują chyba jeszcze tylko ogromnego koca, mruczącego kociaka i kubka gorącej czekolady...

4. Eklektycznie

Mistrzowskie balansowanie na granicy kiczu. Nastrój tego salonu kreuje głównie... stara lub celowo postarzona ściana. Jak widać - nie tylko skandynawski minimalizm jest na czasie!

Co jest niezbędne w tym pomieszczeniu? Dużo ciepłego światła świec!

5. Kryształowy żyrandol

Taki żyrandol to moje niespełnione marzenie z dzieciństwa. Kto wie, może jeszcze je zrealizuję? Puszysty dywan i ogromne kotary w oknach tworzą niepowtarzalny klimat całości.

6. Szarość i róż

Uwielbiam połączenie szarości z pudrowym różem! Tutaj sprawdza się wręcz idealnie - gdyby w tym wnętrzu użyto innych kolorów, z pewnością nie prezentowałoby się aż tak przytulnie!

7. Staromodny piec i pierzaste kule

Piękny piec w stylu retro i pierzaste kule pod sufitem skradły moje serce! Minimalistyczne, drewniane półki idealnie wpisują się w klimat tej stylizacji. A szklane stoliki są bardzo modne od kilku lat!

8. W stylu boho

Gdzie skupić wzrok? Ten salon przytłacza ilością wzorów, kolorów i gadżetów, ale jednocześnie widać że każdy element aranżacji jest bardzo przemyślany. Duża ilość zieleni jest naprawdę na czasie!

9. Salon na poddaszu

Mieszkania na poddaszu mają swój niepowtarzalny urok. Przez kilkanaście lat zamieszkiwałam taki pokój i muszę niestety przyznać, że przytulność ma swoją cenę - pomieszczenia położone pod dachem mają też sporo mankamentów. Latem jest w nich bardziej gorąco, a zimą chłodniej. Nie da się jednak zaprzeczyć, że salon ze zdjęcia prezentuje się świetnie!

