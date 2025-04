Podajemy cztery przepisy na modną sypialnię. Warto zainspirować się sprawdzonymi wzorami. To ponadczasowe trendy, które nigdy się nie nudzą. Pamiętaj, że w koncepcji liczy się styl, a w realizacji konsekwencja.



Klimat z wiejskiej chaty

Reklama

Fot. Adobe Stock

Meble

Najlepiej z litego drewna, lekko bejcowane, olejowane lub lakierowane (ważne, żeby słoje były widoczne). Mile widziane metalowe łóżka. Proste formy z prostymi detalami. Meble nie muszą być prosto ze sklepu, nawet lepsze będą te ze strychów i targów staroci. Nie należy się przejmować śladami czasu – pęknięciami, szparami. Wręcz przeciwnie, to one tworzą klimat. Mile widziane wiklinowe dodatki, w wersji naturalnej albo malowane.

Ściany i podłoga

Ściany nie powinny być idealnie gładkie. Właśnie tu sprawdzą się malowane deski, tynki strukturalne i przecierki. Im ściana wygląda na starszą, tym lepiej. Na ścianach ludowe obrazki, wycinanki, słomiane maty. Podłogi najlepiej z długich desek. Jeśli masz mozaikę albo parkiet lub nowo położone deski, pomaluj je, wtedy łatwo uzyskasz pożądany efekt starości. Panele na podłodze? Zabronione!

Tkaniny

Bawełna, bawełna i jeszcze raz bawełna. Surowe lny, grube płótna, cienki filc. Idealnie pasują ręcznie robione dywaniki z resztek materiałów i tkane kilimy. Wzory najlepiej proste – paski i kratki. Dla urozmaicenia – ludowe hafty i aplikacje, makatki.

Kolory

Ten styl nie jest dla miłośników jaskrawych barw. Dominują kolory drewna, ciepłe brązy w każdym nasyceniu. Także beże i szarości, wpadające w błękity. Na tkaninach głównie biel z dodatkiem niebieskiego lub czerwonego. Podłoga i ściany w złamanych bielach. Dla odważnych niebieska stolarka.

Oswojony minimalizm

Fot. Adobe Stock

Meble

Proste, bez zbędnych dekoracji. Ozdobą mogą być odważne zestawienia materiałów – czarne szkło i aluminium, błyszczące forniry i skóra, plastikowy sznurek ze szczotkowaną stalą. W tym stylu nie trzeba się bać eksperymentów, można na przykład zaburzyć proporcje – zamiast małych nocnych lampek, duże wiszące lampy.

Ściany i podłoga

Ściany gładkie i jednobarwne. Na fragmentach (nigdy na całości!) kontrastowe tapety, fototapety albo zdjęcia powiększone do rozmiarów ściany, od podłogi do sufitu. Deski albo parkiet na podłodze to najpopularniejsze rozwiązanie. Nowocześniejszy efekt dadzą gładkie wykładziny lub panele. W tym stylu dozwolone są niestandardowe pomysły, jak np. żywica epoksydowa.

Tkaniny

Grube aksamity i sztruksy, mięsiste wełny.

Gładkie albo wręcz przeciwnie – w duże geometryczne, kontrastowe wzory. W niewielkich ilościach; w niektórych miejscach nawet ograniczone – żaluzje zamiast firanek. Z dywanów można zrezygnować.

Kolory

Podstawowe to czarny i biały. Do tego wszystkie odcienie szarości i naprawdę ciemne brązy. I trochę srebra, niech nogi i ramy mebli, podstawy lamp błyszczą polerowanym aluminium. Sprawdzają się też dodatki w bardzo intensywnym kolorze – czerwonym, pomarańczowym, turkusowym. Pod warunkiem, że kolor będzie tylko jeden.

Jak z baśni tysiąca i jednej nocy

Fot. Adobe Stock

Meble

Może ich nie być wcale. Zamiast krzeseł – pufy. Zamiast łóżka wystarczy materac na podłodze. Ważne, żeby był bardzo duży i obłożony ze wszystkich stron poduszkami. Jeśli jest miejsce na łoże, to pokaźne, z baldachimem.

Ściany i podłoga

Ściany zawsze wzorzyste. Wytapetowane lub obite tkaniną. Jeżeli malowane, to dwuwarstwowo: najpierw na gładko w intensywnym kolorze, na to zdecydowany kwiatowy motyw, nałożony z wałka lub szablonu. Podłogi, jeżeli bez dywanu, to neutralne,ale lepiej, żeby choć częściowo były przykryte wzorzystymi dywanami lub chodniczkami.

Tkaniny

Są najważniejsze. Poduszki, wałki, koce to dodatki, które tworzą klimat wnętrza. Firanki, zasłony, poszewki, poszwy, narzuty (jak najwięcej!) są niezastąpione. Desenie obowiązkowe. I to wszystkie naraz – pasy z kwiatami, kraty z orientalnymi motywami, dalekowschodnie arabeski. Wszystko połączone tonacją kolorystyczną.

Kolory

Intensywne. Śmiałe zestawienia kolorystyczne, w tym klimacie nawet gryzące się kolory będą ze sobą współgrać. I co ważne, nie trzeba się ograniczać, jest miejsce na: czerwienie, żółcienie, pomarańcze, jaskrawe zielenie i turkusy, nasycone róże.

Dworkowe inspiracje

Fot. Adobe Stock

Meble

Bogactwo form: fantazyjne kształty, dekoracyjne płyciny, ozdobne gzymsy. Tu sprawdzą się oryginalne meble z epoki lub nowe nawiązujące do stylu. Lite drewno, z reguły malowane i przecierane. I nie wystarczy tylko łóżko.

Muszą być: toaletki, nocne stoliki i przepastne szafy. I konieczne wygodne tapicerowane meble – fotele, podnóżki, szezlongi.

Ściany i podłoga

Ściany zawsze jasne, nigdy białe. Drewniane klasyczne boazerie do połowy ściany (zapomnijmy o listewkach, wybierajmy ozdobne drewniane kasetony), koniecznie malowane na jasne kolory. Nad nimi pomalowane ściany. A najlepiej klasyczne tapety w pionowe pasy lub tapiserie z pasiastych tkanin albo w historyczne motywy scenek rodzajowych. Na ścianach niezbędne obrazy w dużych złoconych ramach. Na podłodze drewno, najlepiej przykryte

dywanami.

Tkaniny

Szlachetne: jedwab, satyna albo wysokogatunkowa bawełna z haftem richelieu. Mają być spokojne, ale za to w dużych ilościach. Na ścianach, na meblach, naciągnięte na abażury i zwiewnie udrapowane w oknach. Wzory delikatne kwiatowe albo inne florystyczne.

Kolory

Podstawą są beże. W różnym nasyceniu. Dodatki złota mile widziane. I szlachetne odcienie brązów, granatów i bordo.

Reklama

Tekst: Ewa Solarz, Marta Suchodolska