Kuchnia nazywana bywa sercem domu, bo w niej najchętniej gromadzą się domownicy, a i goście chętnie do niej zaglądają. Kuchnia powinna być urządzona zgodnie z zasadami ergonomii, takich samych dla małej, jak i dużej przestrzeni.

Najwygodniej, gdy najważniejsze kuchenne sprzęty, czyli lodówka, zlewozmywak i kuchenka wyznaczają wierzchołki trójkąta. Im jego boki będą krótsze, tym lepiej, bo mniej się nabiegasz podczas gotowania.

Pamiętaj także, że:

• Jeśli barwę mebli i ścian utrzymasz w jednej kolorystyce będzie się wydawała przestronniejsza;

• Wybierając szafki pamiętaj, że szuflady zabierają mniej miejsca niż tradycyjne drzwiczki;

• Do małej kuchni warto zamówić u stolarza specjalną deskę do krojenia, którą możesz założyć na zlew, w ten sposób zyskasz dodatkową powierzchnię do pracy;

• Wybierz krzesła lub stołki, które są składane, gdy są nieużywane możesz je złożyć;

• Lodówkę najlepiej umieścić na końcu ciągu szafek, by domownicy mogli do niej sięgać nie przeszkadzając kucharzowi;

