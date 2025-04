Lustro łazienkowe to niezbędny element w łazience. Przeglądamy się w nim podczas porannej toalety i mimowolnie za każdym razem, kiedy wchodzimy do łazienki.

Jeżeli właśnie na nowo zamierzasz zaaranżować łazienkę, albo do obecnej wprowadzić kilka zmian, chętnie podpowiemy ci, jakie wybrać lustro. Zapraszamy na przegląd produktów wybranych przez redaktorów We-Dwoje.pl

Decydując się na lustro łazienkowe musimy wziąć pod uwagę jego wymiar, funkcjonalność i przede wszystkim sposób montażu. Marka Antado oferuje lustra okrągłe, które idealnie nadają się do nowoczesnej aranżacji.

Kształt lustra ma to do siebie, że dobieramy go bez względu na wystrój innych elementów. Do wyboru mamy cały wachlarz rozwiązań, od klasycznego prostokąta po dowolne kształty. Propozycja Aurorats oferuje kilka modeli.

Grubość lustra decyduje o tym, jak będzie wyglądał odbijający się obraz. Zbyt cienkie tafle powodują zniekształcenie. Optymalna grubość to granica 4 mm. Zobacz, jakie propozycje oferuje nam Branchetti.

Szerokość tafli najczęściej mieści się w granicy od 40 do 80 cm. Długość ogranicza wysokość, od miejsca zawieszenia do umywalki. Wysokość zawieszenia natomiast zależna jest od średniej wzrostu użytkowników. Cersanit oferuje nam rozwiązania w postaci poziomych tafli.

W przeciwieństwie do innych łazienkowych elementów, wielkość lustra możemy dobrać bardzo indywidualnie. Szczególnie widać to na przykładzie luster do zabudowy. Propozycje Cristalquatro to akurat przykład luster wolnostojących.

Indywidualne rozmiary luster szczególnie dobrze sprawdzają się przy adaptacji nietypowych przestrzeni. Ukłon w stronę indywidualności w dziedzinie luster łazienkowych oferuje Domestic.

Teoretycznie lustro łazienkowe możemy zawiesić w każdym miejscu. Jednak ze wzgledów czysto praktycznych musi ono spełniać kilka warunków. Przede wszystkim musi tam być dopływ prądu. Lustro powinno zakrywać miejsce instalacji ze wzgędów bezpieczeństwa. Propozycje Ikea to zabawne nowoczesne kształty.

Przy zawieszeniu lustra warto pomyśleć o jeszcze jednym ważnym aspekcie, jak np. montaż półki, na której staną kosmetyki. Propozycje firmy Koło dają możliwość zbudowania pod lustrem wspomnianej półki.

Półki w komplecie z lustrem przeważnie są bardzo delikatne i niezbyt wytrzymałe. Wszystkim tym, którzy lubią ustawiać kosmetyki "pod ręką" polecamy dodatkową szafkę.

Tym, którzy zamiast prostego lustra chcieliby mieć w łazience zdobiony witraż, proponujemy produkty firmy Wira.

