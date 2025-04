Ikea to jeden z najpopularniejszych i najbardziej lubianych przez Polaków sklepów z wyposażeniem wnętrz. Każdy, kto miał okazję być tam w czasie weekendu doskonale wie, o czym mówimy.

Jako poszukiwaczki najlepszych promocji uprzejmie informujemy, że teraz w sklepach Ikea część artykułów jest przeceniona nawet o 80% - promocja obowiązuje w sklepach stacjonarnych i w sklepie internetowym.

Promocja do -80% w IKEA - czas trwania i zasady

Aby skorzystać z promocji w IKEA trzeba być Klubowiczem IKEA Family. W sklepie nie musisz mieć ze sobą żadnej karty - wystarczy, że zainstalujesz w telefonie specjalną aplikację lub podasz przy kasie numer telefonu.

Ceny w obecnej promocji są naprawdę kuszące, a przecenionych jest bardzo dużo rzeczy - lampy, doniczki, ręczniki, pościel, zasłony, dywany, garnki, meble (regały, krzesła, fotele, komody). Koniecznie zajrzyj na stronę Ikea i przekonaj się na własne oczy.

Promocja obowiązuje do 2 lutego 2020 roku lub do wyczerpania zapasów. Warto się spieszyć, bo mamy przeczucie, że większość rzeczy wyprzeda się w błyskawicznym tempie.

Co kupić w promocji marki Ikea?

Aby odrobinę ułatwić wam decyzje zakupowe postanowiłyśmy wybrać rzeczy, zasługujące na uwagę. Na naszej liście znalazły się głównie meble, bo na tych zakupach można najwięcej zaoszczędzić.

Krzesło HARRY - Ikea

Jedno z najbardziej popularnych krzeseł w ofercie tej szwedzkiej marki. Ma miękkie siedzisko, a obicie można prać w pralce. Jest wygodne i pasuje do większości stołów.

Regularna cena krzesła to 169 złotych - w promocji kupisz je za 49 złotych.

fot. Materiały prasowe

Regał BRYGGJA - Ikea

Bardzo ładny regał, który można postawić w salonie i wykorzystać do przechowywania książek, dokumentów lub stojących ozdób. Wstawiony do łazienki będzie idealny do przechowywania kosmetyków (w szufladach) i ręczników (na półkach).

Normalnie na ten mebel trzeba wydać aż 999 zł, a teraz jest przeceniony na 499 zł.

fot. Materiały prasowe

Lampa wisząca GRIMSAS - Ikea



Bardzo oryginalna lampa w żółtym kolorze, która daje dekoracyjne wzory na ścianach i suficie. Będzie idealna do pokoju dziecięcego, sypialni lub salonu.

Została przeceniona ze 199 zł na 19,99 zł, ale jest dostępna wyłącznie w sklepach stacjonarnych.

fot. Materiały prasowe

Fotel GUBBO - Ikea

I nasz faworyt w tym zestawieniu. Mały, modny i zgrabny fotel w stylu retro zdobiony motywem roślinnym. Bardzo ważne, że kształt fotela zapewnia wygodne wsparcie dla odcinka lędźwiowego.

Obecnie możecie kupić go za 399 zł (został przeceniony z 599 zł).

Fot. Materiały prasowe

