Wyprzedaże w Home&You to zwykle tłumy w sklepach stacjonarnych i szybko wyprzedające się produkty w sklepie online. Nic dziwnego - można tu znaleźć prawdziwe perełki: oryginalną zastawę stołową, dywany, zasłony, poduszki, dekoracje, a nawet meble.

Ceny regularne mogą odstraszać, więc jeśli nie chcesz przepłacać, to teraz jest ku temu świetna okazja. Promocja -70% na drugi produkt w Home&You, cieszy nas też dlatego, że obowiązuje także na meble.

Promocja trwa od 13 do 15 lutego 2020 w sklepach stacjonarnych, w sklepie online do 16 lutego (aż do końca dnia).

Obniżka nie dotyczy:

sprzedaży kart podarunkowych;

artykułów przecenionych w ramach innych akcji;

produktów marek Disney, Koziol, Smiley i Swarovski.

Zobacz, wybrałyśmy kilka droższych rzeczy, które teraz kupisz taniej.

Stolik Classy - Home&You

Elegancki stolik w złotym kolorze wygląda naprawdę luksusowo. Do tej pory musiałabyś zapłacić za niego 249 złotych. Teraz, dobierając drugi produkt w takiej samej lub nieco niższej cenie, odczujesz zdecydowaną różnicę. A może twoja przyjaciółka szuka czegoś podobnego? Zróbcie zakupy razem, to się opłaci.

Stolik ma 50 cm wysokości i 40 cm szerokości, jest wykonany z metalu, a jego blat to lustrzana taca. Cokolwiek na nim postawisz, będzie prezentować się świetnie.

fot. Materiały prasowe

Kufer Wallace - Home&You

Połączenie butelkowej zieleni ze złotymi okuciami daje wspaniały efekt. Niezależnie od tego, czy postawisz go w sypialni, w salonie, czy w przedpokoju, spełni swoją funkcję.

Kufer Wallace kosztuje 369 zł - niemało, ale musimy przyznać, że to nie jest skrzynia, którą będziesz chciała upchnąć w szafie. Wyjątkowo ozdobny, warto go wyeksponować!

fot. Materiały prasowe

Lampa stołowa Wirebulb - Home&You

Industrialna lampa w czarnym kolorze przyciągnie uwagę, a jej surowa, minimalistyczna forma świetnie wkomponuje się w styl loft.

Lampa kosztuje 199 zł, żarówki nie ma w zestawie (potrzebujesz żarówki E27). Pasuje zarówno do pokoju dziennego, ustawiona na komodzie (włącznik znajduje się na kablu) lub w sypialni.

Podstawa została wykonana z metalu, klosz pokrywa matowa tkanina. Lampa ma 50 cm wysokości.

fot. Materiały prasowe

