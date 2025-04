Aranżacja łazienki zależy w dużej mierze od jej metrażu. Projekt zacznij od dokładnego wymierzenia pomieszczenia i zaplanowania, co znajdzie się w pomieszczeniu. Nawet łazienkę o powierzchni niespełna 4 m2 da się zaaranżować tak, aby była funkcjonalna i efektowna.

Spis treści:

Zanim przystąpisz do projektowania łazienki, musisz pamiętać o kilku ważnych sprawach:

zapisz na kartce jaka jest długość, szerokość i wysokość łazienki, jeśli jest w niej wnęka również ją zmierz,

narysuj kształt łazienki na kartce lub w programie do projektowania,

zaznacz, gdzie jest odpływ kanalizacji, jak idą rury wodne i kanalizacyjne,

zaznacz, gdzie jest usytuowana kratka wentylacyjna,

zaznacz punkty świetlne, wyłączniki, gniazdka,

zdecyduj czy chcesz wannę czy prysznic,

zdecyduj czy w łazience ma być pralka,

zdecyduj, czy sedes ma być na stelażu, z podwieszaną miską czy tzw. kompakt.

fot. Projekt łazienki/Adobe Stock, Michael

Podejmij decyzję, czy na podłodze i na ścianie chcesz mieć płytki. Są najpraktyczniejsze, ale sprawdza się też egzotyczne drewno, panele winylowe, wykładzina zmywalna, a na ścianie nawet odporna na szorowanie i na wodę farba lub tapeta winylowa (tapeta w łazience to jeden z najsilniejszych trendów w urządzaniu wnętrz).

Co na ścianę w łazience zamiast płytek?

Jeśli decydujesz się na glazurę lub gres na ścianie, to zdecyduj, do jakiej wysokości mają sięgać kafelki. Do sufitu czy może tylko do wysokości 1,5 m? A może płytki mają być tylko nad wanną lub nad brodzikiem i nad umywalką, a reszta ścian będzie wykończona w inny sposób? Zaznacz to wszystko na swoich projektach łazienki.

​W małych łazienkach najbardziej sprawdzają się jasne kolory i raczej gładkie ściany i podłogi. Wielkość kafli ma mniejsze znaczenie, choć drobna mozaika woli większe przestrzenie niż klitki.

Szara łazienka



To jedna z najchętniej wybieranych opcji - szarość jest uniwersalna i pasuje do wszystkich innych barw i stylów.

Szara łazienka może być urządzona w stylu minimalistycznym, industrialnym, glamour czy retro. Na zdjęciu poniżej szarość zestawiona jest z bielą i elementami chromowanymi. Całość prezentuje się nowocześnie i świeżo.

fot. Szara łazienka/Adobe Stock, deepvalley

Łazienka czarno biała



Duet bieli i czerni sprawdzi się niemal w każdej łazience. Białe ściany i podłogi doskonale komponują się z czarną armaturą - wanną, sedesem i umywalką. W łazience poniżej czarna jest również szafka, krzesło i rama lustra.

fot. Łazienka czarno-biała/Adobe Stock, onzon

Łazienka z drewnem



Drewno w łazience zyskuje na popularności. Najlepiej sprawdza się to egzotyczne - jest najbardziej odporne na wilgoć, ale może to być również dobrze zaimpregnowany dąb, jesion i modrzew.

Drewniane mogą być podłogi, ściany i meble. Drewno dobrze komponuje się z czernią, beżami, szarościami i bielą.

fot. Łazienka z drewnem/Adobe Stock, Alexei Aliev

Nowoczesny, klasyczny, skandynawski, retro... Łazienka może być urządzona z taką samą starannością co salon czy sypialnia.

Łazienka nowoczesna

Łazienka nowoczesna czyli jaka? Nie ma w niej zbędnych dodatków - minimalistyczne formy, gładkie powierzchnie i tak dużo przestrzeni, na ile to możliwe.

W łazienkach w nowoczesnym stylu do niedawna królowały chłodne, ciemne kolory, ale teraz znaleźć w nich można również nieco odważniejsze kombinacje barwne. W pomieszczeniu poniżej właściciele postawili na morski turkus, drewno i biel.

fot. Nowoczesna łazienka/Adobe Stock, FollowTheFlow

Łazienka w stylu glamour

Łazienka glamour często oparta jest na duecie bieli i czerni. Zazwyczaj znaleźć w niej można wannę na nóżkach (jeśli jest na nią miejsce), bogato zdobione oświetlenie oraz złote lub srebrne krany i prysznice.

fot. Łazienka glamour/Adobe Stock, nazariykarkhut

Łazienka industrialna

Łazienka industrialna sprawdza się zarówno w przestronnych wnętrzach, jak i tych niewielkich. Łazienka loft to nie tylko czerń. Często występuje biel, kolory drewna, złoto i srebro (częściej to drugie) oraz naturalny kolor cegły.

fot. Łazienka industrialna/Adobe Stock, sleyman

Łazienka retro

Coraz chętniej sięgamy również po dodatki w stylu retro. W łazience poniżej najważniejszym punktem jest vintage'owa wanna i oświetlenie. Świetnie komponuje się z czarno-białymi płytkami, które przywodzą na myśl stare kamienice.

fot. Łazienka retro/Adobe Stock, artjafara

Każde rozwiązanie ma swoje plusy i minusy. Oprócz tych dwóch, istnieje jeszcze trzecie - wanna ze specjalnym panelem z deszczownicą i składanym parawanem (lub wąską ścianką działową wykonaną np. ze szkła).

Łazienka z prysznicem

Prysznic ma jedną podstawową zaletę - sprawdzi się nawet w bardzo malutkich łazienkach. Przy niewielkich metrażach warto stawiać na prysznice bez brodzika i z przeźroczystym przeszkleniem (matowe lub satynowe optycznie zmniejsza przestrzeń).

fot. Łazienka z prysznicem/Adobe Stock, zatevakhin

Łazienka z wanną

Łazienka z wanną to marzenie (prawie) każdej kobiety. Relaks jaki daje poleżenie w ciepłej wodzie z pianą, jest dla wielu nie do zastąpienia.

Mylne jest przekonanie, że wanna sprawdzi się tylko w dużych łazienkach - są wanny o niewielkich rozmiarach (ale komfortowych) lub ścięte z jednej strony, które ułatwiają aranżacje.

fot. Łazienka z wanną/Adobe Stock, Iriana Shiyan

Łazienka z wanną i prysznicem

Łazienka z wanną i prysznicem jest szalenie wygodna i komfortowa. Ma jednak jedną wadę - to rozwiązanie sprawdzi się wyłącznie na sporych metrażach.

fot. Łazienka z wanną i prysznicem/Adobe Stock, slavun

Mała łazienka wymaga niezwykle starannie zaplanowanej przestrzeni, co do centymetra. Najczęściej znajduje się w niej prysznic, umywalka i sedes. Czasami zmieści się w niej jeszcze pralka - jeśli zabrakło kilku centymetrów na standardową pralkę pamiętaj, że są modele np. o głębokości tylko 35 cm i takie, które co prawda mają standardową głębokość (ok. 60 cm, ale za to są wąskie, np. 45 cm).

Zorientuj się jakie wymiary mają: wanny, brodziki, kabiny, umywalki, wc, pralki. Wybór jest duży i na ogół nie ma problemu z zakupem węższego lub płytszego sprzętu.

Przy aranżacji małej łazienki wykorzystaj duże lustro - które optycznie powiększa przestrzeń oraz meble łazienkowe o lakierowanych frontach.

Co warto wziąć pod uwagę przy aranżacji małej łazienki?



Oferta małych umywalek jest obecnie bardzo szeroka, choć pamiętaj, że wygodne korzystanie umożliwia tylko taka, która ma nie mniej niż 45 cm. W bardzo małej łazience raczej trudno znaleźć miejsce na umywalkę nablatową, bo nie ma miejsca na blat (w większych takie modele sprawdzają się świetnie).

W przypadku małej łazienki, rozważ zakup umywalki w komplecie z szafką podumywalkową. Z reguły daje to oszczędność miejsca.

Jeśli masz zamiar kłaść glazurę, weź pod uwagę, że po położeniu płytek wymiary łazienki zmienią się (warstwa kleju, grubość płytek). Uwzględnij to w projekcie łazienki. Gdy pomieszczenie jest małe i każdy centymetr się liczy, może to mieć wpływ na wpasowanie np. umywalki lub pralki.

fot. Mała łazienka/Adobe Stock, brizmaker

Łazienka na poddaszu, jeśli jest odpowiedniej wielkości, nie powinna stanowić problemów w aranżacji. Kłopoty pojawiają się wtedy, jeśli ścianka kolankowa jest niska, a metraż nieduży.

Zacznij od ustawienia wanny - może stać bezpośrednio pod skosem, ale pamiętaj by odsunąć ją nieco od ściany. W tej łazience zmieścił się również prysznic - zaaranżowany został tam, gdzie sufit jest najwyżej (dzięki temu wygodnie się z niego korzysta). Obok prysznica pojawił się sedes, a na przeciwległej ścianie szafka z umywalką nablatową i duże lustro.

fot. Łazienka na poddaszu/Adobe Stock, Photographee.eu

