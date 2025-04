Przy projektowaniu kuchni inspiracje warto czerpać z katalogów meblowych, ze zdjeć aranżacyjnych znalezionych w internecie czy w mieszkaniach znajomych.

Należy przede wszystkim pamiętać o tym, że kuchnia to pomieszczenie, w którym estetyka musi iść w parze z funkcjonalnością. Oczywiście, ładny wygląd kuchni również ma znaczenie, ale liczy się przede wszystkim to, aby gotowanie w niej było prawdziwą przyjemnością. Rozmieszczenie każdego elementu musi być dobrze przemyślane, szczególnie jeśli nie dysponujesz zbyt dużą przestrzenią.

Nadrzędną zasadą, która obowiązuje przy planowaniu projektu kuchni, jest reguła trójkąta. Posługują się nią profesjonalni projektanci. Co to oznacza?

Wierzchołki trójkąta to najważniejsze urządzenia kuchenne, czyli lodówka, kuchenka oraz zlew. Boki trójkąta to trasy, którymi użytkownik pomieszczenia musi się przemieszczać, aby skorzystać z tych urządzeń.

Powinny więc być one tak rozmieszczone, aby między lodówką i kuchenką nie było większego odstępu niż 260-280 cm, a między zlewem i kuchenką oraz zlewem i lodówką, większego niż 210 cm. Jeżeli kuchnia jest naprawdę duża, można powyznaczać więcej funkcjonalnych trójkątów.

Żeby przyrządzanie posiłków nie było utrudnione, suma długości kuchennych blatów powinna wynosić więcej niż 190 cm.

Jak bardziej szczegółowo rozplanować długość blatów? Główny blat roboczy powinien mieć co najmniej 70 cm. Blat przy kuchence 40 cm. Również bezpośrednio przy lodówce musi się znajdować co najmniej 40 cm blatu, aby odstawić na niego zakupy.

fot. Projekt kuchni/Adobe Stock, Vladimir Gerasimov

Uważa się, że lodówka nie powinna sąsiadować bezpośrednio z piekarnikiem, a zlewozmywak z kuchenką. Przede wszystkim - dla wygody. Nieekonomiczne jest również umieszczanie lodówki w pobliżu grzejnika.

Jeśli w kuchni ma się znajdować zabudowa dwurzędowa, odległość między rzędami musi wynosić co najmniej 120 cm. Zmywarka nie powinna być umieszczona w narożniku - nie będzie wtedy możliwe jednoczesne jej otwarcie i otwarcie szafek.

Odległość między blatem a szafkami wiszącymi, powinna wynosić co najmniej 55-60 cm. Znaczenie ma również odpowiednie umieszczenie okapu. Jeśli kuchenka jest elektryczna lub indukcyjna, należy zachować odległość ok. 65 cm. Jeśli sprzęt ma palniki gazowe, okap musi być umieszczony co najmniej 75 cm nad kuchenką.

Zwróć uwagę na to, czy swobodne otwarcie wszystkich szafek (szczególnie narożnych) będzie możliwe.

Kuchnia w stylu skandynawskim to ta utrzymana w jasnej kolorystyce. Dominuje w niej biel, jasne drewno i szarości. Pomieszczenie jest przestronne i dobrze doświetlone.

Raczej nie znajdziemy zasłon czy firan (ewentualnie białe, niemal przeźroczyste np. uszyte z drobnej siateczki) - zamiast nich drewniane lub płócienne żaluzje.

fot. Kuchnia scandi/Adobe Stock, Dariusz Jarzabek

W kuchni w skandynawskim stylu próżno szukać bibelotów i ozdób - im mniej widocznych sprzętów na blatach i półkach, tym lepiej. Często łączy się ją z równie modnym w ostatnich latach stylem japońskim - taką mieszankę stylów nazywamy japandi.

fot. Kuchnia w stylu skandynawskim/Adobe Stock, Виктория Ковальчук

Kuchnia w stylu industrialnym, czyli inaczej kuchnia loft jest oszczędna w wyrazie - dominują w niej gładkie materiały i meble o prostych kształtach. Najczęściej oparta jest na ciemnych kolorach - pojawia się czerń oraz różnorodne szarości.

W kuchniach loft dominuje drewno, kamień i metal. Najczęściej są otwarte na salon i ściśle powiązane z nim stylem.

fot. Kuchnia w stylu industrialnym/Adobe Stock, artjafara

Nawet niewielką kuchnię można urządzić funkcjonalnie i wygodnie. Zacznij od określenia, co musi się w niej znaleźć. Najważniejsza jest płyta grzejna oraz lodówka (jeśli jest wystarczająco dużo miejsca, możesz zamontować również zmywarkę i mikrofalówkę).

Jak urządzić małą kuchnię? Rozważ zabudowane szafki aż do samego sufitu, to zdecydowanie zwiększy ilość miejsca do przechowywania. Na niewielkich metrażach świetnym pomysłem jest połączenie kuchni z salonem - to powiększa optycznie przestrzeń.

fot. Mała kuchnia w bloku/Adobe Stock, Cinematographer

W małej kuchni na zdjęciu poniżej postawiono na biel - biała kuchnia z drewnianym blatem to jedno z najchętniej wybieranych rozwiązań. Świetnym zabiegiem jest zestawienie szafek z całkowicie zakrytymi frontami z tymi przeszklonymi - pomieszczenie zyskuje na lekkości.

fot. Malutka kuchnia w bloku/Adobe Stock, Photographee.eu

Kuchnia połączona z salonem jest bardziej przestronna, ale nieco trudniejsza do zaprojektowania. Takie rozwiązanie oznacza, że w pomieszczeniu jest mniej ścian, na których można powiesić szafki.

Kuchnia z salonem łączy funkcję wypoczynkową z praktyczną. Sprawdzi się nie tylko w mieszkaniach o niewielkim metrażu, ale również w dużych domach jednorodzinnych.

Aby kuchnia płynnie przechodziła w salon, pomiędzy strefami warto postawić wyspę lub stół z krzesłami.

fot. Kuchnia z salonem/Adobe Stock, imagewell10

Kuchnia z wyspą nie ma wad. Jest bardzo wygodna i pozwala gotować wspólnie z rodziną lub przyjaciółmi. Na dużym blacie roboczym może dodatkowo mieścić się kuchenka albo zlew.

Pamiętaj, żeby zaplanować wokół wyspy sporo wolnego miejsca z każdej strony - przynajmniej 100 cm, szczególnie wtedy, jeśli ma być również miejsce spożywania posiłków.

fot. Kuchnia z wyspą/Adobe Stock, Dariusz Jarzabek

Kuchnia najczęściej projektowana jest w jasnych kolorach. Podstawą jest biel, szarości i beże - te barwy nie tylko powiększają optycznie wnętrze, ale również są uniwersalne - pasują do wszystkich innych kolorów i stylów.

Jeśli masz ochotę na odrobinę ekstrawagancji i wiesz, że mocne kolory nigdy ci się nie nudzą, postaw na ciemnozielone lub granatowe fronty - to hit wnętrzarskich trendów.

Jeśli kochasz pastele, z pewnością spodoba ci się niebieska lub różowa kuchnia - te dwa odcienie dobrze łączą się z drewnem, szarościami i bielą.

fot. Kolory w kuchni/Adobe Stock, tashka2000

Czasami zmiana koloru tylko jednego mebla w kuchni całkowicie odmienia wnętrze. Zerknij na aranżację poniżej - centralnym punktem tego pomieszczenia jest niebieska wyspa, która pięknie łączy się z płytkami w marokańskim stylu.

fot. Kolory w kuchni/Adobe Stock, FollowTheFlow

Poniżej prezentujemy kilka zdjęć, które być może zainspirują cię przy tworzeniu własnej, wymarzonej kuchni.

Kuchnia z ceglaną ścianą

Cegła to jeden z tych materiałów, które bardzo pasują do kuchni - tworzą wyjątkowy klimat. Może to być cegła w tradycyjnym, pomarańczowym kolorze albo malowana - na czarno lub biało.

fot. Adobe Stock, oksana_bondar

Zielona kuchnia

Jeśli nie boisz się kolorów, postaw na modną zieleń - ciemnozielone fronty pasują nie tylko do kuchni rustykalnej. Zieleń dobrze komponuje się z szarościami, bielą i czernią.

fot. Kuchnia rustykalna/Adobe Stock, archideaphoto

Szara kuchnia

Fanki bieli i stonowanych odcieni powinny rozważyć szarą kuchnię. W tej aranżacji wykorzystane zostały matowe, frezowane fronty, które zestawiono z wzorzysta podłogą, drewnianym blatem oraz bielą.

fot. Szara kuchnia/Adobe Stock, starush

Biała kuchnia z drewnem i pastelami

Do białych matowych frontów doskonale pasuje jasne drewno, najlepiej jesion lub buk, oraz pastelowe akcenty - w tym wypadku dwie miętowe lampy nad wyspą.

fot. Biała kuchnia z drewnem/Adobe Stock, LEKSTOCK 3D

