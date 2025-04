Projekty domów gotowe widzisz od razu i dzięki wizualizacjom łatwo wyobrazisz sobie dom zbudowany wg. niego na własnej działce. To duża zaleta. Jednak wybrany projekt trzeba przystosowywać, bo zaprojektowano go na inną działkę. Czas oczekiwania na projekt zamówiony u architekta wynosi co najmniej miesiąc. Czasem kilka miesięcy. Wcześniej trzeba z projektantem spędzić sporo czasu, aby ustalić czy nasze oczekiwania da się zrealizować czy też trzeba wybrać rozwiązania zaproponowane przez niego.

Reklama

Gotowe projekty domów – gdzie szukać

Przede wszystkim w internecie. Są ich tysiące. Wystarczy wpisać w wyszukiwarkę hasło: projekty domów lub gotowe projekty domów i za chwilę mamy do wyboru wiele portali z takimi usługami. Oto niektóre z nich: extradom.pl, galeriadomow.pl, archeton.pl, pracownia-projekty.domow.pl.

Warto uszczegółowić zapytanie, dodając, czy interesuje cię dom jednorodzinny, wielorodzinny, nowoczesny, czy tradycyjny, z poddaszem lub parterowy. Można też podać powierzchnię. Wtedy od razu wyszukiwarka wyszuka najbardziej zbliżone projekty do twoich oczekiwań.

Gotowe projekty domów są także w dziesiątkach katalogów, które można kupić w kioskach i księgarniach.

Jak zaprojektować małą łazienkę

Zalety projektów gotowych

Są tanie. Czasem cena nie przekracza 2000 zł.

Czasem cena nie przekracza 2000 zł. Szybko dostępne. Osoby zapracowane i nie mające doświadczenia budowlanego mają poczucie, że jeden etap budowy domu mają za sobą. Czują się pewniej, gdy błyskawicznie udało się uzyskać dokumentację.

Osoby zapracowane i nie mające doświadczenia budowlanego mają poczucie, że jeden etap budowy domu mają za sobą. Czują się pewniej, gdy błyskawicznie udało się uzyskać dokumentację. Duży wybór. Każdy projekt ma wizualizacje w formie kolorowych obrazków, które ułatwiają wyobrażenie sobie, jak dom będzie wyglądał w przyszłości.

Każdy projekt ma wizualizacje w formie kolorowych obrazków, które ułatwiają wyobrażenie sobie, jak dom będzie wyglądał w przyszłości. Dom pokazany na projekcie można czasem zobaczyć "na żywo". Czasem firmy oferujące gotowy projekt domu ułatwiają kontakt z osobą, która gdzieś go już wybudowała.

Czasem firmy oferujące gotowy projekt domu ułatwiają kontakt z osobą, która gdzieś go już wybudowała. Można znaleźć opinie internautów na temat wybranego projektu. Każdy projekt ma numer, symbol i często nazwę. Jeśli wpiszesz to w wyszukiwarkę, na forum internetowym osób budujących domy może być sporo ocen tego projektu.

Minusy gotowych projektów domów

Nie zawsze udaje się znaleźć projekt idealnie dopasowany do działki, o wyglądzie który odpowiada w 100 procentach, z idealnie rozplanowanymi pomieszczeniami.

Trzeba wykonać adaptację projektu do działki. Taka adaptacja jest konieczna. Składa się ją w urzędzie, wraz z wnioskiem o pozwolenie na budowę. Robi ją uprawniony architekt, którego trzeba znaleźć i zapłacić mu za adaptację. Wrysowuje on projekt i przyłącza instalacyjne w mapę do celów projektowych, przystosowuje projekt do wymogów prawa budowlanego, sprawdza i przelicza konstrukcję budynku dostosowując do lokalnych warunków. Także załatwia formalności związanych z przygotowaniem wniosku o pozwolenie na budowę. Koszt adaptacji projektu gotowego to minimum 1500 zł, ale zwykle więcej.

Taka adaptacja jest konieczna. Składa się ją w urzędzie, wraz z wnioskiem o pozwolenie na budowę. Robi ją uprawniony architekt, którego trzeba znaleźć i zapłacić mu za adaptację. Wrysowuje on projekt i przyłącza instalacyjne w mapę do celów projektowych, przystosowuje projekt do wymogów prawa budowlanego, sprawdza i przelicza konstrukcję budynku dostosowując do lokalnych warunków. Także załatwia formalności związanych z przygotowaniem wniosku o pozwolenie na budowę. Koszt adaptacji projektu gotowego to minimum 1500 zł, ale zwykle więcej. Brak wsparcia ze strony autora projektu w czasie budowy.

Plusy projektu indywidualnego

Wybór architekta, który ma dobrą opinię. Często można wcześniej zobaczyć inne domy zbudowane wg jego projektów.

Często można wcześniej zobaczyć inne domy zbudowane wg jego projektów. Dopasowanie domu do działki, sąsiadujących budynków, uwzględnienie przy projektowaniu uciążliwości sąsiadów lub ruchliwej ulicy. Uwzględnienie stron świata.

sąsiadujących budynków, uwzględnienie przy projektowaniu uciążliwości sąsiadów lub ruchliwej ulicy. Uwzględnienie stron świata. Duży wpływ na projekt domu. Masz możliwość rozmowy z architektem o swoich potrzebach i wyobrażeniach domu.

Minusy indywidualnych projektów domów

Czasem można trafić na nieodpowiedniego architekta, jeśli wcześniej nie zasięgnęliśmy opinii na jego temat. Kłopot ze znalezieniem odpowiedniego architekta.

Kosztowny projekt. Może to być wydatek rzędu 7 tys. złotych, ale także kilkunastu tysięcy a nawet więcej. Bywa,że dobry projektant potrafi zminimalizować koszty budowy. Wtedy wysoki koszt projektu się zwraca.

Długi czas oczekiwania na projekt. Jeśli ci się spieszy i chcesz rozpoczynać budowę, kilkumiesięczne oczekiwanie może być problemem.

Jak oceniać projekty domów

Bardzo wnikliwie przyjrzyj się i oceń rozplanowanie pomieszczeń. Zobacz, czy powierzchnie wnętrz Ci odpowiadają. Szczególnie zwracaj uwagę na pomieszczenia na strychu. Tam są skosy, więc duża powierzchnia podłogi nie oznacza często wcale, że wnętrze będzie duże i ustawne. Upewnij się, jaką wysokość mają pomieszczenia. Zwróć uwagę na lokalizację pomieszczeń pod kątem stron świata. To ważne, bo od tego zależy, czy wnętrze będzie słoneczne i o jakiej porze dnia.

Zobacz także:

Jak zaprojektować kuchnię

Jak samodzielnie zaprojektować łazienkę

Najczęstsze błędy popełniane przy projektowaniu kuchni

6 kroków do pięknego,dobrze zaprojektowanego ogrodu