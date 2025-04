Nie zapomnij, że salon to pokój dla całej rodziny. Tu często bawią się dzieci, tu wspólnie oglądamy telewizję, rozmawiamy, czytamy. Dlatego powinien być przytulny. Ale projekt salonu powinien uwzględniać także jego funkcję reprezentacyjną. Tu na ogół przyjmujemy także gości. Chcemy więc, żeby pokój im się podobał, był łatwy do sprzątania. Trzeba go zaplanować i urządzić z głową.

Reklama

Projekt salonu - o tym warto wiedzieć

Aby salon był jak najbardziej funkcjonalny i cieszył zmysły przez długie lata, przy jego projektowaniu musisz pamiętać o kilku istotnych kwestiach!

1. Kuchnia: otwarta na salon, czy nie?

Jeszcze do niedawna projektowanie salonu z aneksem kuchennym było rozwiązaniem bardzo modnym. Teraz już nie. Jeśli masz duży dom lub mieszkanie i nie ma problemu z wydzieleniem zamkniętej kuchni, to lepiej nie projektować jej w salonie. Ale w małym mieszkaniu połączenie aneksu kuchennego z salonem może dać dobry efekt, bo zyskasz więcej przestrzeni.

Jeśli gotujesz mało, prawie nie odczujesz niedogodności. Gorzej, gdy gotujesz dużo. Wtedy domownicy odpoczywający w salonie będą się czuli tak, jakby cały czas przebywali w kuchni. W tym drugim przypadku warto pomyśleć o oddzieleniu aneksu kuchennego choćby niską ścianką lub szafką, która trochę przesłoni kuchenny bałagan.

2. Otwórz salon na ogród

W sensie dosłownym da się to zrobić, gdy masz dom z ogrodem. Wówczas duże przeszklone okno pozwoli z salonu podziwiać zieleń. Gdy okno będzie otwarte, będziesz mieć wrażenie że jesteś na łonie natury. Ale balkon także może być ogrodem w wersji mini. Robiąc projekt salon, równocześnie zaprojektuj balkon. Tak, aby stanowiły spójną całość. Krzewy w dużych donicach, skrzynie z kwiatami będą naturalną dekoracją salonu.

Nawet, gdy salon nie jest połączony z balkonem (bywa tak), wykorzystaj dobrze okno, przez które być może widać zieleń miejską i przez które wpada słońce. Zaplanuj taką dekorację, by pozwalała cieszyć się ładnym widokiem i światłem. Gdy za oknem brak zieleni, pomyśl jak wyeksponować wokół okna kwiaty w doniczkach.

3. Optymalne usytuowanie drzwi

Idealnym rozwiązaniem jest wejście znajdujące się naprzeciwko okna. Gdy nie jest to możliwe, postaraj się przynajmniej odsunąć drzwi od rogu pomieszczenia. Wtedy wchodząc, widzi się narożnik ściany naprzeciwko. Salon traci na wyglądzie, wydaje się ciaśniejszy niż jest w rzeczywistości.

4. Kominek: tak czy nie?

Daje ciepło dosłownie i w przenośni. I jest ozdobą! W dużym salonie, w domu jednorodzinnym, często można go zaprojektować na kilka sposobów. W mieszkaniu w bloku są pewne ograniczenia. Ale projekt salonu w bloku może uwzględniać kominek elektryczny lub biokominek.

Nie trzeba ich podłączać do przewodów kominowych, łatwo się je montuje. Ładnie imitują płomienie. Niektóre zajmują bardzo mało miejsca. Nie musisz mieć, ale... warto to przemyśleć.

7 zasad projektowania przytulnego i wygodnego salonu!

5. Dobrze zaprojektuj oświetlenie

Rola światła jest nieoceniona dla końcowego efektu w każdym pomieszczeniu! W salonie możesz zastosować kilka rozwiązań:

Naturalne światło

​Jest w salonie nie do przecenienia. Gdy okna (lub okno) wychodzi na południe lub zachód, salon będzie przez wiele godzin w ciągu dnia dobrze oświetlony. Niektórzy bardziej cenią sobie okna od strony zachodniej, bo wtedy, po powrocie z pracy, mogą wypoczywać w słonecznym wnętrzu.

Bywa jednak, że przeszklenie jest skierowane na północ. W takim salonie często jest ciemno i chłodniej. Projekt każdego salonu, a ciemnego szczególnie, musi uwzględniać sztuczne oświetlenie.

Lampa sufitowa

Zaprojektuj taką na minimum 3 żarówki. Salon rzadko ma mniej niż 20 m kw.

Lampy boczne

​Mogą być podłogowe lub stojące na stolikach, komodach. Umożliwią czytanie, oglądanie telewizji. Dwie to minimum. Pomyśl, gdzie je ustawisz. W pobliżu powinny być gniazdka, aby na podłodze było jak najmniej kabli.

Kinkiety

Nie są konieczne, ale jeśli je lubisz, to nie rezygnuj. Także dodają wnętrzu elegancji. Pomagają też wyeksponować dekoracje ścienne. Projekt salonu uwzględniający kinkiety warto zrobić przed generalnym remontem. Wtedy przewody elektryczne fachowiec schowa pod tynkiem lub pod płytą.

6. Kolorystyka salonu

W niewielkim, niezbyt dobrze oświetlonym zdecyduj się na jasne barwy. Im jaśniejsze ściany, tym lepiej. Także podłoga powinna być jasna. W większym możesz poeksperymentować z kolorami. Zastosować zdecydowane barwy lub pomalować jedną ścianę na mocny kolor, a resztę na zostawić w jasnej tonacji.

7. Mebluj z umiarem

Narysuj na swoim projekcie salonu, gdzie i jakie meble mają stać. Pamiętaj! Zagracone wnętrze traci na urodzie i funkcjonalności. Trudno utrzymać w nim porządek, trudniej się poruszać. Ten pokój nie jest miejscem do przechowywania!

Najważniejszymi meblami w salonie są wygodne kanapy (w małym jedna) i fotele oraz niski stolik przy nich. Idealnie, jeśli przynajmniej część z nich stoi tak, aby osoby siedzące mogły widzieć okno i przestrzeń za nim. Dodatkowe meble to niska szafka lub komoda i ew. witryna w której możesz wyeksponować np. najładniejsze filiżanki. Stół? Jeśli nie masz osobnej jadalni, to trzeba wcisnąć - nie ma wyjścia.

20 pomysłów na nowoczesny i uroczy salon!

8. Miejsce na RTV

Kiedyś telewizor był obowiązkowo w każdym salonie. Teraz są już domy, gdzie go nie ma lub jest w sypialni. Jeśli masz zwyczaj oglądać z rodziną telewizję, znajdź dla niego takie miejsce na projekcie salonu, aby zachowana była odległość między ekranem, a sofą minimum trzy przekątne ekranu. Sprzęt RTV nie może też stać przy kominku.

9. Dekoracja salonu

Nie ma jednego najlepszego pomysłu. Wszystko zależy od stylistyki wnętrza, mebli, wykończenia ścian. Z pewnością trzeba ozdobić ścianę nad kanapą. To czy powiesisz tam jeden duży obraz, czy kilka mniejszych, kolekcję zdjęć, a może dekoracyjne półki, zależy od ciebie. Jeśli wszystko będzie spójne stylistycznie, będzie dobrze. Zasada ogólna – w małym wnętrzu liczy się umiar.

Reklama

Przeczytaj też:

Salon jak kwitnący ogród

Hity wnętrzarskie z Instagrama