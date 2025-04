Kto chce zrobić generalny remont kuchni, ten nie powinien go zaczynać bez wcześniej wykonanego projektu kuchni. Tylko dobry plan zagwarantuje, że nie poniesiesz dodatkowych kosztów, związanych z wymianą czy dostosowaniem mebli.

Darmowy projekt kuchni można wykonać nawet samodzielnie. Jeśli masz takie możliwości lub umiejętności, możesz spróbować samodzielnie wymierzyć całe pomieszczenie i rozplanować kolejne elementy wystroju wnętrz.

Tak naprawdę jednak możliwości jest sporo. Projekt można zamówić u architekta wnętrz. Ceny są różne w zależności od pracowni, ale także od wielkości pomieszczenia i odległości. Najczęściej mieszczą się w przedziale 300 – 1000 zł.

Jednak można też zrobić projekt samemu według znalezionych inspiracji na aranżację kuchni lub zamówić w firmie (sklepie), gdzie zamierzamy kupić meble i sprzęty. Tam zrobią nam taki projekt za darmo - w cenie wyposażenia kuchni.

fot. Darmowy projekt kuchni/Adobe Stock, 4th Life Photography

Jednym ze sposobów na bezpłatny projekt kuchni, jest skorzystanie z możliwości, jaką daje IKEA. Na stronie internetowej sklepu można skorzystać z interaktywnego plannera, który pomaga w samodzielnym zaprojektowaniu kuchni.

Taki planner sprawdzi się, jeśli chcesz wyposażyć kuchnię meblami i sprzętami dostępnymi w IKEA - sklep współpracuje także z markami sprzętu AGD, dzięki czemu wszystko można zaplanować w jednym miejscu. Dzięki temu można mieć projekt kuchni bezpłatnie. Z tak zaplanowaną kuchnią można zgłosić się do sklepu lub konsultanta online i zamówić wszystkie niezbędne meble.

Należy jednak wziąć pod uwagę fakt, że IKEA nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy podczas samodzielnych pomiarów, takie jak złe dopasowanie szerokości mebli czy zignorowanie wystającej rury, kaloryfera czy parapetu.

Płatny projekt kuchni z IKEA

Jeśli nie masz pewności, czy dobrze zmierzysz całą przestrzeń i chcesz mieć wszystko "na tip-top", możesz skorzystać z usługi planowania kuchni, w tym także z usługi wymiarowania. W tym przypadku są dwie opcje cenowe.

Jeśli samodzielnie zmierzysz kuchnię, a projektanta IKEA poprosisz jedynie o wykonanie profesjonalnego projektu i dopasowanie wystroju do twoich preferencji, zapłacisz ok. 80 złotych. Zdarzają się także promocje, podczas których za usługę takiego planowania zapłacisz ok. 30 złotych. W cenie jest także wycena wszystkich mebli i sprzętów, złożenie zamówienia oraz wycena usługi montażu oraz transportu.

Istnieje także droższy pakiet: możesz zamówić usługę wymiarowania kuchni - wówczas pracownik IKEA przyjedzie do twojego domu i dokładnie zmierzy całą przestrzeń. Następnie projektant wykona plan całej kuchni, wycenę zamówienia, transportu i montażu. Taka usługa będzie kosztować ok. 500 zł.

Można także skorzystać z porad, jak zrobić wymiarowanie kuchni, czyli wykonanie szkicu z zaznaczeniem instalacji wodno – kanalizacyjnej, gazowej i wentylacyjnej, okna itp. Na podstawie tych danych architekt IKEA, przy pomocy specjalnego programu, może wykonać projekt kuchni.

Możliwe jest także zamówienie usługi transportu i montażu sprzętu i blatu przez ekipę IKEA. To także jest usługa dodatkowo płatna i nie wlicza się w usługę planowania.

fot. Darmowy projekt kuchni/Adobe Stock, bnenin

W niektórych supermarketach budowlanych, takich jak Leroy Merlin, można na stoisku z meblami kuchennymi skorzystać z porady projektanta. Jest tam wydzielony kącik, gdzie można usiąść z doradcą i zaprojektować kuchnię od A do Z.

Trzeba tylko przynieść ze sobą wstępny szkic, zaznaczając wszystkie ważne elementy – rury, okna, drzwi. Projektant, korzystając z programu komputerowego, doradzi, gdzie ustawić lodówkę, zmywarkę, kuchenkę i dobierze meble z oferty sklepu.

Często osoba projektująca może zaproponować rozwiązanie, na jakie sami byśmy nie wpadli, np. wykorzystanie szafek górnych jako zabudowy dolnej lub wypełnienie kilkucentymetrowej luki między szafkami lekkimi półeczkami, które dodadzą kuchni uroku.

Na tej samej zasadzie, w cenie zakupionych szafek, dostaniesz profesjonalny projekt kuchni w sklepie lub w studiu mebli kuchennych. W przypadku studia mebli kuchennych i producentów szafek ich projektanci dojeżdżają nawet do klienta, sami mierzą pomieszczenie i na podstawie wymiarów i wizji lokalnej przygotowują projekt. W tym przypadku dojazd i projekt jest bezpłatny.

Projektant może cię zapytać o kilka rzeczy. A nawet jeśli pominie jakieś pytanie, warto pamiętać o ustaleniu z projektantem tych kwestii:

czy to ma być kuchnia dla singla czy dla rodziny,

jak często i jak dużo będziesz gotować,

czy będziesz często korzystać z piekarnika,

czy w kuchni będzie zmywarka od razu, czy zostanie kupiona dopiero w przyszłości, a może wcale nie jest przewidziana,

od razu, czy zostanie kupiona dopiero w przyszłości, a może wcale nie jest przewidziana, czy aktualnie istniejące podejście pod zlewozmywak i zawór gazowy zostaną w tym miejscu na stałe, czy też bierzesz pod uwagę zmiany usytuowania zlewu i kuchenki przed montażem szafek kuchennych,

i zawór gazowy zostaną w tym miejscu na stałe, czy też bierzesz pod uwagę zmiany usytuowania zlewu i kuchenki przed montażem szafek kuchennych, jaki styl kuchni i jaką kolorystykę szafek i blatu wybierasz,

wybierasz, ile pieniędzy planujesz przeznaczyć na projektowaną kuchnię.

Potem pozostaje już tylko czekać na meble i cieszyć się nową, piękną i funkcjonalna kuchnią!

fot. Bezpłatny projekt kuchni/Adobe Stock, 4th Life Photography

Podstawą każdego udanego pomysłu jest odpowiednie przygotowanie teoretyczne. Pamiętaj, że projekt to najważniejszy element - od niego zależy powodzenie prac! Jeśli popełnisz błąd na tym etapie, cała praca pójdzie na marne.

Oto kilka najważniejszych kwestii, o których koniecznie musisz pamiętać, chcąc zaprojektować kuchnię! Na samym początku kuchnię trzeba podzielić na strefy. Wyróżnia się pięć podstawowych:

1. Miejsce na zapasy

To miejsce, w którym przechowuje się żywność, taką jak chleb, mąki, kasze oraz produkty przechowywane w lodówce i zamrażarce. Może być to szafka typu cargo, wydzielona szuflada czy szafka, a nawet osobne pomieszczenie.

Ponieważ gotowanie zaczynamy od wyjęcia potrzebnych rzeczy, dobrze jest, gdy na początku ciągu roboczego znajduje się lodówka i szafka przeznaczona do przechowywania żywności. Obok chłodziarki powinno być miejsce do wykładania zakupów i blat do obróbki wyjętych produktów.

2. Przechowywanie

To miejsce na przedmioty codziennego użytku, czyli szafki kuchenne na naczynia, szklanki i sztućce. Na tym etapie warto zastanowić się, czy wygodniej ci korzystać z szuflad, szafek (płytkich czy głębokich).

Musisz przemyśleć, gdzie chcesz trzymać talerze i garnki (w szufladzie, a może szafce), czy masz jakieś narożniki, które trzeba zagospodarować i gdzie najlepiej będzie trzymać sztućce, a gdzie większe łyżki, chochle czy cedzaki.

3. Przestrzeń do zmywania

W tej strefie powinien znaleźć się zlewozmywak i ewentualna zmywarka. W szafce pod zlewem niemal w każdym polskim domu znajduje się kosz na śmieci, ale to także doskonałe miejsce na chemię gospodarczą. Na tym etapie planowania możesz także zdecydować się na dodatkowe koszyki wieszane na drzwiczkach albo haczyki do przechowywania. Dookoła zlewu oraz kosza na śmieci będzie się zbierać najwięcej odpadków. To więc doskonałe miejsce na przechowywanie środków czystości, w tym także zapasów.

fot. Bezpłatny projekt kuchni/Adobe Stock, dit26978

4. Miejsce na przechowywanie posiłków

To obszar prac kuchennych. Potrzebny jest tutaj blat, na którym będziesz przygotowywać potrawy. Najczęściej jest to główna strefa pracy, dlatego blat nie powinien być krótszy niż 80 cm. Możesz także zdecydować się na dużą wyspę kuchenną, na której będzie płyta lub kuchenka, a także deska do krojenia, zestaw kontaktów.

Blat nad szafkami może służyć wówczas jako miejsce do przechowywania sprzętów, takich jak ekspres do kawy, opiekacz czy robot kuchenny. Jest to też miejsce na dekoracyjne słoiki z bakaliami, pestkami do sałatek czy kanapek (z blatu wygodnie się po nie sięga), a także deski do krojenia czy podstawowe produkty spożywcze, np. olej do smażenia.

5. Przestrzeń do gotowania

Sprzęty, takie jak piekarnik, kuchenka czy mikrofalówka, powinny być możliwie blisko siebie, aby wygodniej się gotowało. W okolicy powinno być także miejsce na przykrywki, formy do pieczenia oraz sztućce do gotowania. Całość tzw. ciągu roboczego powinien kończyć stolik lub blat, służący do odstawiania gotowych już dań. Wówczas gotowanie jest wygodne, a kuchnia staje się ergonomiczna i przyjazna domownikom.

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 01.07.2019.

