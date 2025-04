Praktyczne i designerskie pojemniki śniadaniowe

Drugie śniadanie to niezwykle ważny rytuał. Powinniśmy o nim pamiętać każdego dnia. Aby ułatwić nam to zadanie, prezentujemy najciekawsze modele lunchboxów. Pomysłowe, kolorowe, bajeczne...

Reklama

Fot. ps11chelsea org, thegreenhead.com, depositphotos

Aby funkcjonować na pełnych obrotach potrzebujemy solidnego paliwa, które da nam powera na cały dzień. Bez względu na to czy jesteśmy właśnie w szkole, w pracy czy na wycieczce, zawsze warto mieć pod ręką drugie śniadanie. Taka podręczna" śniadaniówka", która od tej znienawidzonej z przed kilkunastu lat, znacznie się różni, to świetne rozwiązanie dla wszystkich, którzy cenią sobie oszczędność czasu i pieniędzy na obiady w pracowniczych stołówkach czy drogich restauracjach.

Warto poświęcić kilka minut dziennie, aby przygotować sobie zdrowy i ulubiony posiłek i zapakować go w wygodny i poręczny lunchbox. To nowoczesna alternatywa, która pozwala mieć to co lubisz, zawsze przy sobie. Aby ułatwić ci tą codzienną czynność, producenci wychodzą oczekiwaniom wymagających konsumentów i proponują coraz ciekawsze pojemniki, kubki termiczne a nawet chłodzące, designerskie torby termoizolacyjne.

Fot. ison21.es.com, thekitchn.com, rttt.j.com

Przedstawiamy najciekawsze propozycje idealnego lunchboxa, który z powodzeniem pomieści ulubiony obiad oraz wszystkie pyszne przekąski. Aby dopełnić posiłek koniecznie zabierz ze sobą również ulubiona kawę! Mmm... będzie pysznie!

Fot.dcigift.com, twojlunchbox.pl

Do wyboru mamy lunchbox :

Z przegródkami - większość z nich ma miejsce na np. kanapkę czy danie główne, sałatkę, deser, ciastko a nawet sos czy dip.

Jednokomorowe - idealne rozwiązanie dla np. sałatek, gotowych dań tj. makarony, ryże z sosami czy warzywa. Duża i sycąca porcja zawsze na wyciągnięcie ręki.

Szczelne - idealny na płynne posiłki np. zupę.

Fot. twojlunchbox.pl

Warto również zainwestować w :

Torby izolacyjne - dzięki dodatkowym wkładom, na długo zachowują wewnątrz swoją temperaturę.

Kubki termiczne - designerskie i nowoczesne rozwiązanie dla ulubionej kawy czy gorącej herbaty w mroźny dzień.

Reklama

Fot. lord-nelso.com, twojlunchbox.pl