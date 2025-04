Swobodny dostęp do światła dziennego w ciągu dnia i możliwość zaciemnienia okien nocą to podstawa funkcjonalnego mieszkania. Co jednak zrobić, gdy swobodę tę ogranicza rozkład pokoi lub przebijające się w południe słońce, które mocno utrudnia wykonywanie najprostszych czynności? Wówczas pomocne może okazać się zamontowanie rolet dzień i noc.

Rolety typu dzień i noc



Tego typu rolety dostępne są np. w ofercie marek Prakto i Lotari. To specjalny rodzaj rolet wykonanych z charakterystycznej tkaniny w poziome, transparentne i zaciemniające pasy. Dwie warstwy materiału przesuwając się między sobą, pozwalają na płynną regulację ilości wpadającego do wnętrza światła, bez konieczności podnoszenia rolety. Mechanizm sprawdza się szczególnie wtedy, gdy domownikom zależy na pełnym zaciemnieniu pokoju (w nocy, podczas poobiedniej drzemki, na czas snu dziecka) lub zatrzymaniu uciążliwego światła wpadającego do wnętrza w trakcie nauki lub pracy.

Zalety rolet rypu dzień i noc



Do zalet rolet dzień i noc należą również łatwy montaż i demontaż oraz wysoka estetyka wykonania. – Rolety można zamontować bezpośrednio na skrzydle okna bez wywiercania w nim otworów. Użytkowanie ułatwia również prowadzenie żyłkowe – wyjaśnia Leszek Jarema, ekspert marki Prakto. – Produkt dostępny jest w pełnej gamie kolorystycznej. Klienci mogą zdecydować się nawet na kolor czarny – dodaje Leszek Jarema.

Kiedy chcemy wypocząć w ciągu dnia i razi nas światło słoneczne z zewnątrz, typowe zasłony materiałowe czy rolety z jasnych, cienkich tkanin mogą nie spełnić swojego zadania. Rolety typu dzień i noc pozwalają natomiast w pełni regulować ilość wpadającego do wnętrza światła, bez względu na porę roku i dnia.