Pokój młodzieżowy musi przede wszystkim odpowiadać upodobaniom nastolatka. Powinien być utrzymany w jego ulubionej kolorystyce i bazować na jego ulubionych motywach - to w końcu jego przestrzeń i to on będzie spędzał tu najwięcej czasu.

Reklama

Pamiętaj, aby oprócz ciekawego wystroju postawić na funkcjonalność, aby w pokoju znalazło się miejsce do nauki, relaksu, przechowywania niezbędnych rzeczy, książek i ubrań. Oto kilka propozycji na ciekawie zaaranżowany młodzieżowy pokój dla nastolatki i nastolatka.

Spis treści:

Nawet mały pokój młodzieżowy można urządzić tak, aby był wygodny i funkcjonalny. Co może w tym pomóc? Warto rozważyć zabudowę szafek i regałów do samego sufitu. Świetnie sprawdzi się również rozsuwane łóżko, które w dzień służyć będzie jako siedzisko.

Wielkość pokoju można optycznie zwiększyć, stosując odpowiednie triki kolorystyczne:

większość ścian powinna być jasna,

jeśli decydujesz się na ciemny kolor, pomaluj nim tylko fragment ściany, np. wybrany pion (to optycznie podwyższy wnętrze),

świetnie sprawdzi się tapeta w paski - te pionowe poszerzają optycznie, a te pionowe wydłużają ściany,

podłoga powinna być ciemniejsza od ścian.

fot. Mały pokój młodzieżowy/Adobe Stock, Cinematographer

Bywa tak, że nastolatka tak bardzo jest przywiązana do dziecięcego różu, że wcale nie chce z niego wyrastać. W takim wypadku, poza wymianą kilku mebli, pokój nie wymaga większych przeróbek.

Białe ściany, drewniane panele lub parkiet i metalowe łóżko to trio idealne. Do tego kilka dziewczęcych obrazków lub plakatów.

fot. Pokój młodzieżowy dla dziewczynki/Adobe Stock, Photographee.eu

Większość młodzieżowych pokojów dla chłopców utrzymanych jest w ciemnej, stonowanej kolorystyce. Dominują szarości i czerń rozjaśnione mocnym kolorem - świetnie komponuje się czerwony, zielony, żółty lub pomarańczowy.

W pokoju młodzieżowym dla chłopca doskonale odnajdą się metalowe meble - krzesło, biurko i szafki, a także elementy dekoracyjne w stylu loft.

fot. Pokój młodzieżowy dla chłopca/Adobe Stock, Photographee.eu

Jakie meble powinny znaleźć się w pokoju młodzieżowym? Łóżko, biurko i kilka półek i szafek do przechowywania.

Łóżko

Jeśli powierzchnia pokoju na to pozwala, postaw na duże, wygodne łóżko (w końcu życie nastolatka to sporo nauki i spotkań towarzyskich, twoja pociecha musi się wysypiać). Łóżko o wymiarach 120 cm na 200 cm będzie idealne.

Biurko

Wystarczy blat roboczy i wygodne krzesło lub fotel obrotowy. Nad biurkiem warto zaaranżować tablicę korkową lub magnetyczną na wszystkie ważne notatki. Przydadzą się również szuflady pod biurkiem.

Meble do przechowywania i szafa

Regał na książki i szafa na ubrania. Do tego 2-3 szafki na drobiazgi. Rozważ, czy nie zaaranżować zabudowy pod sam sufit - każde miejsce jest na wagę złota.

fot. Meble do pokoju dziecięcego/Adobe Stock, Photographee.eu

Nastolatkowie dzielą się na dwie grupy - ci, którzy wolą minimalizm i ci, którzy zbierają i otaczają się całym mnóstwem przedmiotów.

Oświetlenie

Lampa na biurku, żyrandol i jedna lampa stojąca (lub kinkiet przy łóżku) to minimum, które powinno pojawić się w pokoju młodzieżowym.

Obrazy i plakaty

Większość nastolatków uwielbia ozdabiać ściany. Świetnie sprawdzą się obrazki w cienkich ramkach lub antyramach. Mogą też być przymocowane magnesami lub pinezkami do dużej tablicy.

Tapeta do pokoju młodzieżowego

Tapety wracają do łask. Znajdziesz je nawet w marketach budowlanych - wzorów jest całe mnóstwo! Pamiętaj, by tapetować maksymalnie dwie ściany, inaczej wzór nadmiernie przytłoczy wnętrze.

fot. Dekoracje w pokoju młodzieżowym/Adobe Stock, victor zastol'skiy

Niezależnie od tego, jaki styl wnętrz preferujesz, stylowe dodatki znajdziesz w Home and You. Kod rabatowy sprawi natomiast, że zakupy będą jeszcze przyjemniejsze!

Reklama

Czytaj także:

Tapeta w dziecięcym pokoju - zobacz aranżacje

Łóżko domek - zobacz modne dziecięce pokoje