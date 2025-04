Pastele są w tym roku niekwestionowanym hitem. Wprawdzie powracają do łask każdej wiosny, ale to właśnie w 2016 święcą największe triumfy. Zdecydowanie najmodniejszym kolorem tego sezonu jest pudrowy róż, przedstawiony na powyższym zdjęciu w niebanalnej stylizacji!

Pomysły na pastelowe wnętrze

Jeśli pastele zdominują wnętrze, może się ono stać zbyt cukierkowe i po prostu mdłe - bardzo łatwo popaść tutaj w infantylizm. Te barwy w wersji tzw. total look nadają się wyłącznie do pokoju dziecięcego. W pozostałych pomieszczeniach polecamy zachowanie umiaru i zdecydowanie się dosłownie na kilka pastelowych akcentów!

W kuchni ze zdjęcia pudrowa ściana ciekawie gra z miętową lampą. Reszta detali opiera się na kontraście bieli, czerni i drewna - to bezpiecznie rozwiązanie!

