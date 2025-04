Ozdoby świąteczne DIY to nie tylko sposób na przygotowanie pięknych, unikalnych dekoracji, ale także na wspólne spędzenie czasu z rodziną czy przyjaciółmi. Razem możecie przygotować świąteczny wieniec, papierowy lampion albo kreatywne bombki choinkowe. Do przygotowania dekoracji możesz wykorzystać także czyste butelki oraz... owoce! Jak własnoręcznie zrobić ozdoby świąteczne?

Przed świętami w sklepach i na bożonarodzeniowych jarmarkach można znaleźć przepiękne wieńce adwentowe w różnych rozmiarach i stylach. Jeśli jednak chcesz przygotować coś własnoręcznie, zamiast gotowego wieńca kup u lokalnych sprzedawców kilka żywych gałązek choinek.

Do przygotowania wieńca DIY przydadzą ci się też takie elementy, jak:

sztuczne lub żywe szyszki oraz owoce,

dzwoneczki, mini ozdoby na choinkę,

suszone pomarańcze,

laski cynamonu,

lampki z ciepłym światłem.

Jeśli chodzi o stelaż, najwygodniejszą opcją jest wycięcie grubego kartonu na kształt bajgla (koła z wyciętym środkiem). Możesz także przygotować go z drutu, jednak jego wypełnienie będzie wówczas dużo trudniejsze.

Do kartonowego stelaża przyklej poszczególne elementy, układając je według uznania. W przypadku stelaża drucianego najlepiej będzie przepleść lub powiesić albo przykleić je na niewielkiej ilości kleju na gorąco.

Gotowy wieniec możesz położyć na stole lub powiesić na drzwiach. W obu wersjach będzie wyglądał doskonale.

fot. Ozdoby świąteczne DIY: wieniec świąteczny/Adobe Stock, oksix

Możesz także samodzielnie przygotować piękny lampion adwentowy. Zrobisz to przy pomocy grubego bristolu lub kartonu pomalowanego na dowolny kolor. W internecie znajdziesz gotowe szablony, ale możesz dodatkowo poszaleć i wyciąć coś niezwykłego na frontowej części lampionu.

Do wycinania precyzyjnych elementów najlepiej sprawdzi się nożyk do tapet. Po odpowiednim docięciu bristolu czy kartonu sklej wszystkie elementy. Możesz stworzyć dodatkową „szybkę” przy pomocy kawałka folii czy pleksy, a także papieru śniadaniowego. Pamiętaj, aby do środka nie wkładać świeczek z żywym ogniem. Idealnie sprawdzą się te na baterię albo drobne lampki choinkowe.

fot. Ozdoby świąteczne DIY: lampion z papieru/Adobe Stock, yavdat

Jeśli nie chcesz mieć w domu żywego ani sztucznego drzewka albo chcesz dodatkowo udekorować jedno z pomieszczeń, postaw na tzw. choinkę bez choinki. Przygotujesz ją przy pomocy kilku grubszych gałęzi w różnych rozmiarach. Przyda ci się także mocny sznurek oraz dowolne ozdoby (najlepiej sprawdzą się te naturalne, np. suszone cytrusy).

Gałęzie musisz przyciąć tak, aby ich długość była różna - pierwsza gałązka musi być ekstremalnie krótka, a ostatnia bardzo długa. Ułóż je tak, aby powstał kształt choinki, a następnie mocno zwiąż wszystkie elementy sznurkiem. Tak przygotowaną choinkę powieś na ścianie, a następnie udekoruj według uznania. Wykorzystaj klasyczne ozdoby choinkowe, suszone cytrusy albo świeże gałązki.

fot. Ozdoby świąteczne DIY: choinka z gałęzi/Adobe Stock, Maria

Kolorowy bristol to świetny materiał na stworzenie ciekawych ozdób świątecznych. Tutaj musisz dać się ponieść wyobraźni. Przygotuj choinki, śnieżynki i bałwanki. Możesz stworzyć dekoracje płaskie lub trójwymiarowe.

Gotowe papierowe ozdoby będą się świetnie prezentować nie tylko na choince, a także powieszone na oknie, ścianie czy luźno rozrzucone na świątecznym stole. Możesz je wykorzystać także jako ozdobę podczas pakowania prezentów.

fot. Ozdoby świąteczne DIY: papierowe dekoracje/Adobe Stock, colnihko

Podczas dekorowania domu nie zapomnij także o małych elementach. Na świątecznym stole lub na półkach doskonale będą prezentować się niewielkie choinki przygotowane ze sznurka. Do ich wykonania potrzebne będą:

gruby bristol,

sznurek w dowolnym kolorze,

nożyczki i klej.

Bristol wytnij na kształt 1/3 koła, aby powstał bardzo szeroki trójkąt o zaokrąglonej podstawie. Następnie zwiń go w kształt stożka i sklej boki. Następnie owiń gotowe stożki sznurkiem, przyklejając go co jakiś czas do stelażu.

Wierzch choinki udekoruj papierową albo drewnianą gwiazdką lub niewielkim dzwoneczkiem. Możesz dodatkowo przykleić gotową choinkę na podstawie z kartonu, którą następnie wykleisz szyszkami lub watą i posypiesz brokatem.

fot. Ozdoby świąteczne DIY: choinka ze sznurka/Adobe Stock, netrun78

Butelki to doskonały materiał do przygotowania domowej, szybkiej dekoracji świątecznej. Najlepiej sprawdzą się te z kolorowego szkła, ale przezroczyste też się nadadzą. Najprostszą do wykonania dekoracją jest włożenie do butelki bardzo drobnych, gęsto usianych lampek. Dobrze, jeśli będą miały ciepłe światło.

Możesz także spryskać szkło sztucznym śniegiem lub posmarować klejem i obtoczyć w brokacie. Do środka możesz także włożyć watę oraz papierowe elementy, np. bałwanka lub mikołaja. Papier łatwo przeciśnie się przez szyjkę butelki.

fot. Ozdoby świąteczne DIY z butelek/Adobe Stock, FotoHelin

