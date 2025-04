Zwykło uważać się, że wszystkie dziewczynki kochają róż, więc pokoje dziecięce urządzane dla nich, koniecznie powinny być zaaranżowane w tym kolorze. O ile subtelne różowe akcenty mogą prezentować się naprawdę efektownie, o tyle pomieszczenia tonące we wszystkich odcieniach tej barwy (od pudrowego po wyrazistą fuksję), mogą jednak przyprawiać o zawrót głowy. Aktualnie w trendach wnętrzarskich, jeśli chodzi o aranżacje wnętrz pokojów dziecięcych dla dziewczynek, dominują stonowane pastele - z miętą i lawendowym na czele. To pomieszczenie powinno przede wszystkim odzwierciedlać zainteresowania małej lokatorki.

1. Wyrazisty akcent na ścianie

Jak widać, w pokoju dla dziewczynki pojawiają się zdecydowane, różowe elementy. Nie brakuje jednak bardzo wyrazistych elementów. Ciemny dywan i ściana w zygzaki to idealna opcja również do pokoju noworodka. Dzieci lubią wpatrywać się we wzorzyste powierzchnie.

2. Niebieski w stylu retro

Stereotypowo mówi się, że niebieski przeznaczony jest dla chłopców, a różowy dla dziewczynek. Niewiele osób wie, że jeszcze sto lat temu było zupełnie odwrotnie - to odcienie błękitu były dedykowane małym panienkom. Jak widać, wyrazisty niebieski świetnie prezentuje się również w pokoju dla dziewczynki. Mebelki w stylu retro idealnie dopełniają całości!

3. W wersji biało-czarnej

Świetnie urządzone wnętrze, utrzymane wyłącznie w bieli i czerni. Uwagę przyciąga zwłaszcza niezwykły żyrandol!

4.Motyle na ścianie

Dominującym elementem w tym pokoju dla dziewczynki są piękne motyle, porozmieszczane na ścianie nad biurkiem. Duże okno sprawia, że przestrzeń jest bardzo jasna.

5. Jak z bajki

Piękny baldachim to marzenie każdej małej księżniczki. Gwiazdki i chmurki idealnie pasują do pokoju dziecięcego. Wzorowa aranżacja wnętrza powinna pobudzać wyobraźnię malucha, ale jednocześnie nie może go przytłaczać.

6. Minimalistyczne wnętrze

Minimalistyczny, skandynawski styl świetnie sprawdzi się również w pokoju dla dziewczynki. Krzesełka w kształcie królików idealnie pasują do motywu na ścianie. Przytulnie i z pomysłem!

7. Odcienie szarości

Odcienie szarości to idealne rozwiązanie do pokoju dla dziewczynki. Te barwy są świetnym tłem dla wszystkich innych. Groszki to bardzo popularny wzór w dziecięcych królestwach.

8. Disneyowskie inspiracje

Nie wszystkim dzieciom odpowiada stonowane, pastelowe wnętrze. W końcu pokój dziecięcy to nie wystawa mebli, tylko przestrzeń do najbardziej szalonych zabaw. Na powyższym zdjęciu królestwo fanki Myszki Minnie - w ostatnich latach niezwykłą popularnością cieszyły się też aranżacje z bohaterkami "Krainy Lodu".

9. Zieleń i róż

Wydawało ci się, że połączenie różu i zieleni nie może się obronić? Ten pokój dla dziewczynki to najlepszy dowód na to, że nawet najbardziej karkołomne zestawienie będzie dobrze wyglądać w dziecięcym królestwie.

10. Cukierkowo i elegancko

Stylizowane na retro mebelki, zabawna tapeta i żyrandol prosto z pałacowego wnętrza - idealna kombinacja do pokoju dla dziewczynki, która czuje się jak prawdziwa księżniczka!

