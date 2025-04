Pokój dla przedszkolaka

Trzecie urodziny i pójście do przedszkola to wydarzenia, po których dziecko wydaje się nieco doroślejsze - chce samo podejmować decyzje i potrafi stawiać na swoim. Ten moment to dobry czas na zmiany w pokoju dziecięcym.

Reklama

Fot. Mat. prasowe Pinio



Styl skandynawski - idealny do pokoju dziecka

Kinga Wójcik, autorka bloga Fistaszkowelowe.pl postanowiła sprawić, aby pokój dorósł razem z synkiem i zdecydowała się na monochromatyzm - prosty trend w modzie wnętrzarskiej inspirowany stylem skandynawskim. Zaczęło się od pomalowania błękitnych pasów, pokrywających ściany, na uniwersalną biel, która zgodnie z ideą wnętrz skandynawskich powinna być kolorem dominującym. Pokrycie pasów okazało się problematyczne, dlatego zamiast malować ściany we wzór Kinga proponuje rodzicom wykorzystywanie tapet lub naklejek ściennych.

Postaw na naklejki ścienne

Najbardziej przyciągają uwagę monochromatyczna mapa świata oraz duży czarno-biały królik, ulubiona ozdoba chłopca. Na rynku nie brakuje obecnie czarno-białych elementów dekoracyjnych do pokojów dziecięcych, dlatego znalazły się w nim także: Proporczyk z batmanem i poduszka w ten sam motyw, dywanik w autostradę czy ozdobna „trupia czaszka” z klocków lego. Na tle klasycznych, białych mebli takie kontrastowe dodatki prezentują się wyraziście, czyniąc wnętrze ciekawym, ale jednocześnie spokojnym i spójnym. Idealne środowisko dla rozwoju przedszkolaka, u którego nadmiar krzykliwych bodźców kolorystycznych może powodować problemy z koncentracją na zadaniu.

Fot. Mat. prasowe Pinio

Meble, które rosną z dzieckiem

Meble to ten sam, pierwszy zestaw w pokoju chłopca. – Są u nas niezmiennie od narodzin Artura, są tak uniwersalne, że jestem pewna że jeszcze długo nam posłużą. Zmieniłam tylko ustawienie łóżka, co powiększyło optycznie pokoik. Ponieważ Artur lubi wycieczki, lubi poznawać nazwy nowych miejsc i wiedzieć, gdzie jakie zwierzątko mieszka, nad łóżkiem została przyklejona mapa świata, do której jeszcze przykleimy nazwy największych miast i kilka zwierzątek. – pisze blogerka.

Fot. Mat. prasowe Pinio

Monochromatyczny pokój przedszkolaka

Jak utrzymać spójność kolorystyczną tak zaaranżowanego wnętrza, kiedy większość zabawek dziecięcych jest kolorowa? W tym celu przyda się skrzynia. – To jest genialny wynalazek, pomieści bardzo dużo zabawek, nie trzeba nic układać, po prostu po skończonej zabawie wkładamy tam wszystko i po bałaganie ani śladu. – dodaje Pani Kinga.

Reklama

Fot. Mat. prasowe Pinio