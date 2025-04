Aranżacja wnętrza pokoju nastoletniego dziecka to spore wyzwanie dla każdej mamy. Dziecko wchodzące w okres dojrzewania zaczyna mieć nowe wymagania dotyczące przestrzeni, która go otacza. Co zatem zrobić, aby nie zwariować i wypracować kompromis między zbuntowanym nastolatkiem a mamą, dbającą o czystość pokoju i komfort mieszkania? Mamy dla Ciebie kilka rad!

1. Przede wszystkim - niech znajdzie swój styl

Jeśli Twoj syn lub córka interesuje się muzyką, fizyką, piłką nożną, jeździ na deskorolce, maluje, projektuje lub robi coś, co sprawia im dużą przyjemność, daj im szansę wyrazić to we wnętrzu, w którym mieszkają. Akcenty takie jak fototapety czy naklejki na ścianę przedstawiające jego zainteresowania nadadzą pokojowi nastolatka specjalnego charakteru. Nie bój się pomalować ścian na zdecydowane kolory - jasna barwa dekoracji pomoże Ci nieco rozjaśnić przestrzeń. Również gadżety nawiązujące do hobby Twojego dziecka powinny stać się częścią aranżacji jego pokoju.

2. Postaw na przestrzeń

Każde dziecko - małe czy nastoletnie - powinno mieć przestrzeń wystarczającą mu do nieograniczonego rozwoju. Duże okna, pokój na poddaszu, zabudowane szafy - wszystko to pozwoli Ci na wydzielenie miejsca idealnego dla nastolatka. Spraw, aby pokój nastolatka był czymś, do czego zawsze chętnie będzie wracał.

3. Nie bój się krzykliwych form i częstych zmian

Większość nastolatków przechodzi przez okres buntu. Zmieniają się im wówczas, plany, pragnienia, pogląd na świat. Nie zdziw się więc, gdy pewnego dnia Twoje dziecko z zapalonego piłkarza stanie się grającym na gitarze hippisem. To całkiem normalne. Pomóż mu jednak zorganizować przestrzeń pokoju tak, aby odpowiadała jego indywidualnym potrzebom.

Jak to zrobić, aby nie musieć co kilka miesięcy kupować nowych mebli i przemalowywać ścian? To proste! Wystarczy, że aranżując pokój dla nastolatka zainwestujesz w meble, które w łatwy sposób będziesz mogła dopasować do nowych dekoracji np. poprzez zmianę pokrowca, poduszek czy innego, nowego ustawienia poszczególnych części mebli.

4. Kącik do nauki

Nie zapomnij jednak, że oprócz przyjemności i rozwijania pasji twoje nastoletnie dziecko chodzi też do szkoły. Powinno więc mieć w swoim pokoju miejsce, w którym może skupić się, wyciszyć i najzwyczajniej w świecie odrobić lekcje. Konieczne będą więc odpowiednio dostosowane do wzrostu twojego dziecka biurko oraz krzesło, lampa z odpowiednim natężeniem światła, a także miejsce na przybory szkolne i książki.