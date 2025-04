1 z 9

Pokój dla dziewczynki

Dekoracyjny kamień imitujący białą cegłę na jednej ścianie. Nie jest to duży koszt, jeśli pokój nie należy do największych. Do tego białe meble dziecięce. Jak dobrze poszukamy, to nowe łóżko dla kilkulatki znajdziemy na aukcji internetowej już za niecałe 300 złotych (w komplecie z materacem). Możemy również kupić łóżko używane w dobrym stanie za grosze i dokupić tylko nowy materac. Pozostałe meble dobieramy w zależności od potrzeb. Dekoracje to już tylko dodatek, ale to od nich zależy końcowy efekt. Jeśli nasza pociecha lubi kolor różowy, wybieramy większość dodatków właśnie w takim kolorze. Do tego możemy dobrać na przykład szary dywan. Jeśli za jakiś czas nasza córka nie będzie mogła już patrzeć na róż, wymieniamy tylko dekoracje (doniczki, pudełka, obrazki), a to, co kosztowało najwięcej, czyli meble, zostaje.