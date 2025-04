Urządzenie pokoju dziecięcego nie jest proste. Bo jak na kilku metrach kwadratowych zorganizować maluchowi odpowiednie miejsce do snu, nauki, zabawy, a przy tym stworzyć niebanalną przestrzeń, która się mu spodoba?

Sprawdź nasze rady, dzięki którym stworzenie idealnego, przytulnego i pobudzającego kreatywność pokoju dla najmłodszego członka rodziny będzie prostsze.

Ściany w kolorze écru, jasne dywaniki i białe meble mogą wydawać się gustowne, ale niekoniecznie dla dziecka w wieku 5 lat. Twój maluch na pewno będzie dużo bardziej zadowolony z kolorowego wystroju, który nie tylko będzie pobudzał wyobraźnię, ale i pozytywnie wpłynie na jego rozwój.

Pomyśl o barwnych ścianach, huśtawce nad łóżeczkiem oraz niekonwencjonalnym dywaniku, np. w kratkę albo szachownicę. Maluch będzie zachwycony, a wielość kolorów pomoże mu wyostrzyć zmysł wzroku i wpłynie na jego spostrzegawczość.

Pokój dziecka ma spełniać kilka niezwykle istotnych funkcji. Skoro ma być zarówno miejscem do odpoczynku, zabawy, snu, jak i nauki, to najlepiej będzie, jeśli podzielisz go na kilka części. Podział ma być oczywiście umowny. Nikt nie każe ci budować ścianek działowych czy kreślić granic na podłodze.

Wystarczy jeśli po jednej stronie pokoju umieścisz łóżko, kosz z zabawkami czy bujanego konika, a po drugiej znajdzie się małe biurko, regał oraz miniaturowa tablica szkolna bądź liczydła. Postaraj się, aby wszystkie gadżety były dopasowane do wzrostu i wieku dziecka.

fot. Jak urządzić pokój dziecięcy/Adobe Stock, Pixel-Shot

Nie zapominaj, że każde dziecko jest inne. To, że syn sąsiadki czy nawet twojej siostry uwielbia kolor zielony i Supermena, nie oznacza, że twoja pociecha też będzie lubiła to samo. Zanim przykleisz na ścianie pokoju podobiznę Świnki Peppy, zastanów się, czy twoje dziecko lubi tę postać.

Pamiętaj też o miejscu na przechowywanie zabawek - na urodziny, z okazji przyjazdu dziadków, wizyty wujka czy bez okazji - twoje dziecko ma ich na pewno całe mnóstwo. Żeby nie zajmowały całego pokoju i nie przewracały się z kąta w kąt, pomyśl o kupieniu sporego pudełka albo kosza na wszystkie skarby twojego malucha. Możesz zainwestować w piękną, dużą skrzynię, która będzie nawiązywała do motywu pokoju.

Podział na pokój dla chłopca i pokój dla dziewczynki jest nieco umowny. Oczywiście, większość dziewczynek będzie wolała róż na ścianach niż zieleń, ale wcale nie jest powiedziane, że w pokoju dla dziewczynek nie może pojawić się motyw straży pożarnej (jeśli jej ulubionym bohaterem jest Strażak Sam)​.

Pokój dla chłopca to najczęściej ten w niebiesko-zielonej kolorystyce. Z tym odcieniami dobrze komponują się zarówno szarości, jak i mocniejsze kolory np. żółty czy czerwony.

Na zdjęciu poniżej wygodne łóżko z pościelą w gwiazdy zostało zestawione z uroczymi plakatami na ścianach (gdy maluch dorośnie, możesz wymienić je po prostu na inne, bardziej „dorosłe").

fot. Pokój dziecięcy dla chłopca/Adobe Stock, New Africa

Zerknij na aranżację poniżej - ściany zostały pomalowane na granatowo i ozdobione gwiazdkowym motywem (możesz kupić gotowe naklejki w kształcie gwiazdek lub namalować gwiazdki z szablonu). W kontraście do ciemnego niebieskiego koloru są białe meble, które pięknie rozjaśniają wnętrze.

fot. Pokój chłopięcy/Adobe Stock Pixel-Shot

Pokój dziecięcy dla dziewczynki to z założenia ten różowo-biały z mnóstwem błyszczących jednorożców. Ale czy na pewno tak wyobraża sobie pokój twoja córka?

O ile 2 latka nie będzie w stanie wytłumaczyć, co dokładnie życzyłaby sobie w swoim pokoju, to 4 latka już tak. Wysłuchaj pociechy, bo być może marzy o ścianie z tapetą w dinozaury?

Poniżej klasyczny przykład dziewczęcego pokoju - różowe ściany i białe meble. Całość urozmaica dywanik w geometryczne wzory i plakat z zebrą na ścianie - odrobina szarości i czerni pozwala uniknąć przesłodzonego charakteru.

fot. Pokój dziecięcy dla dziewczynki/Adobe Stock, Pixel-Shot

W aranżacji poniżej brak różu - ściany są za to beżowe, a meble mają dębowy kolor. Całość jest bardzo dziewczęca, a jednocześnie stonowana i wyważona.

fot. Pokój dziewczęcy/Adobe Stock, Red Rabbit

W ostatnich latach szalenie modne stały się tapety. Nic dziwnego, w mig są w stanie odmienić i nadać charakter każdemu pomieszczeniu.

Tapeta w pokoju dziecięcym dodaje mu przytulności. Świetnie sprawdzi się, jeśli nie masz konkretnego pomysłu na urządzenie miejsca dla swojej pociechy.

Najpopularniejsze tapety to te w gwiazdki, kropeczki i baloniki. W sklepach wnętrzarskich i marketach budowlanych znajdziesz również te ze zwierzętami - z motywem lasu lub dżungli, albo nieco bardziej wzorzyste - w zamek księżniczki lub wóz policyjny.

fot. Tapeta w dziecięcym pokoju/Adobe Stock, Pixel-Shot

Wybierając tapetę postaraj się, aby jej kolorystyka nawiązywała do pozostałych barw w dziecięcym pokoju. Zerknij na aranżację poniżej - motyw słodkich baloników w odcieniach różowo-żółtych definiuje kolory mebli i podłogi.

fot. Tapeta w dziecięcym pokoju/Adobe Stock, Маргарита Медведева

Najłatwiejsze w aranżacji i pasujące do wszystkich wzorów i stylów są meble w białym kolorze - starczą na lata, bo spodobają się zarówno 4-latkowi, jak i nastolatkowi. Dobrym pomysłem są również meble sosnowe - są stosunkowo niedrogie i dobrej jakości.

Co więc powinno znaleźć się w dziecięcym pokoju?

łóżko,

biurko,

szafa na ubrania,

regał na książki.

To niezbędne minimum. Przyda się również komoda, dodatkowe półki, szafka nocna, fotel lub niewielka sofa (jeśli metraż pokoju na to pozwala).

Wiele sklepów meblowych ma w swojej ofercie zestawy mebli dedykowane do pokojów dziecięcych i młodzieżowych. Dzięki takiemu rozwiązaniu całość jest spójna i wygląda na starannie zaprojektowaną, ale nic nie stoi na przeszkodzie, żeby samodzielnie go skompletować. Warto trzymać się wtedy jakiegoś motywu przewodniego - koloru lub wzoru.

fot. Meble do pokoju dziecięcego/Adobe Stock, Pixel-Shot

Mały pokój dziecięcy czyli jaki? To najczęściej ten, którego metraż waha się od 9 do 13 m2. Oczywistym jest, że w takim pomieszczeniu najważniejsze jest wykorzystanie każdej wolnej przestrzeni. Od czego zacząć projektowanie małego pokoju dziecięcego?

Najlepiej od łóżka - standardem w dziecięcych pokojach jest materac o wymiarach 90x180, ale na rynku znaleźć można również węższe łóżka, np. takie o szerokości 80 czy 70 cm.

Warto postawić na ramę łóżka z szufladami pod materacem, to idealne miejsce do przechowywania pościeli, poduszek i niektórych zabawek. Sprawdzi się również łóżko na antresoli - twój 5 czy 6 latek będzie zachwycony, a ty zyskasz dodatkowy metraż.

Regały i szafy powinny być zabudowane do samego sufitu, na najwyższych półkach umieścisz to, z czego na co dzień twoja pociecha nie korzysta.

Kolejna kluczowa sprawa to biurko - powinno mieć wymiary około 110 cm na 55 cm. Nie warto zmniejszać wymiaru blatu, lepiej sprawić takie biurko, które się rozsuwa albo składa, gdy pokój ma zamienić się w bawialnię.

fot. Mały pokój dziecięcy w bloku/Adobe Stock, sanchopancho

