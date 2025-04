Architekci szacują, że garderoba powinna mieć przynajmniej 4 metry kw. Ale nawet, gdy nie dysponujesz taką przestrzenią, warto wygospodarować miejsce do przechowywania odzieży.

1. Wybierz miejsce na garderobę.

W większym mieszkaniu lub domku jednorodzinnym warto przeznaczyć na nią najmniejszy pokój albo zabudować część przedpokoju. Niezłym rozwiązaniem jest powiększenie szafy wnękowej z drugiej strony, jeśli przylega np. do sypialni. Trzeba wówczas wyburzyć część ściany, o ile nie jest ona nośna. W mniejszych mieszkaniach funkcję mini-garderoby musi pełnić wnęka.

2. Szafy i wieszaki to podstawa.

Najlepszym rozwiązaniem jest zaprojektowanie do garderoby tzw. szaf systemowych, w których przewidziane jest miejsce, na każdą, najdrobniejszą sztukę garderoby. Sięgają one do sufitu, a ilość szuflad, półek, odległości między nimi, wysokość, na jakiej zawieszone są drążki projektant dopasowuje do wymiarów konkretnej osoby. Takie szafy to jednak spory wydatek, sięgający nawet kilku tysięcy złotych. Tańszym rozwiązaniem jest zastosowanie metalowych stelaży do garderoby czy piwnicy.

3. Dodatkowe wyposażenie garderoby.

Wnętrze garderoby najlepiej wykleić tapetą. Ważne jest wygodne oświetlenie, np. reflektorki, które umożliwiają regulowanie snopem światła i kierowanie go w wybranym kierunku oraz dobra wentylacja. W większej garderobie warto urządzić kąt do prasowania i wstawić składaną drabinkę, która ułatwi sięganie do wyższych półek.

4. Zmierz odległości.

Szafy powinny być głębokie przynajmniej na 60 cm. Odległości między półkami musimy dostosować do wielkości odzieży: 50 cm na swetry i koszule (w tej przestrzeni zmieści się 15 złożonych koszul), ok. 170 cm - wiszące sukienki i płaszcze, ok. 95 cm - bluzki koszulowe, 25 cm - kapelusze 30 cm – ręczniki (6 ręczników). Na najwyższych półkach najlepiej umieścić rzeczy rzadko używane, te których potrzebujemy na co dzień - nieco niżej, mniej więcej na wysokości wzroku. W garderobie warto zainstalować pantografy czyli ruchome drążki na rzeczy zawieszone wysoko. Można je bez trudu podnosić i opuszczać.

5. Gdy, nie stać cię na drogie szafy.

Jeśli nie możesz sobie pozwolić, by wyposażyć garderobę w system drogich szaf musisz szukać tanich, ale równie dobrych rozwiązań. Najłatwiej utrzymasz porządek w garderobie, gdy posegregujesz odzież, włożysz ją do pojemników lub pudełek i umieścisz na zwykłych półkach czy prostych regałach. Pojemniki nie powinny być zbyt głębokie, lepiej ustawić kilka płytszych pudełek, jedno na drugim, niż wstawić jedno głębokie pudło. Szafy zastąpisz stojącymi wieszakami (ok. 30 zł), ubrania nie będą się kurzyć, gdy wsadzisz je w ortalionowe pokrowce (12 zł za 3 szt). Możesz też kupić system półeczek z materiału, które zawiesisz w dowolnym miejscu.

