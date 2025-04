Jej wykonanie najlepiej powierzyć fachowcom.

Naprawa podłoża

Wylewką przemysłową można pokrywać tylko podłoże równe i stabilne. Jeżeli na szlichcie są nierówności wyższe niż 5 mm, trzeba ją wyrównać masą samopoziomującą. Ubytki wypełnia się masą naprawczą, np. Schonox lub Optiroc. Jeśli szlichta jest popękana, pęknięcia „zszywa się” za pomocą klamer stalowych i zalewa tzw. screedem, półpłynną mieszanką żywicy i drobnoziarnistego piasku kwarcowego.

Jeżeli na podłodze nie ma szlichty, robimy ją z mieszanki piaskowo-cementowej o zwiększonej wytrzymałości,

np. Optiroc 1000.

Podłoże jest już odpowiednio przygotowane.

Przygotowanie

Szlifierką wolnoobrotową usuwamy luźną powierzchniową warstwę szlichty, odkurzamy, gruntujemy rozcieńczonym preparatem typu Optiroc M16 albo Schonox KH i zostawiamy na 3-5 godz. Mamy teraz pewność, że wylewka przemysłowa idealnie przylgnie do szlichty i unikniemy efektu tzw. głuchej podłogi.

Następnie wylewamy wierzchnią warstwę podłogi przemysłowej, np. Optiroc ABS Durotop 410, o grubości od 5 do 15 mm w jednym z kilku dostępnych kolorów. Po 3 godzinach możemy już po podłodze chodzić, ale czas całkowitego schnięcia wynosi 3-5 dni.

Wykończenie

To najciekawszy etap prac. Teraz decydujemy, jaki wygląd ma mieć nasza podłoga. Oto kilka propozycji:

– woskowanie – podłoga nieznacznie ciemnieje, błyszczy się i staje się śliska;

– szlifowanie – daje efekt płyty betonowej w przekroju; malujemy ją przezroczystą żywicą akrylową lub syntetyczną do błyszczącej powierzchni; pokrycie podłogi żywicą poliuretanową da efekt matowy;

– imitacja szczelin dylatacyjnych – nacinamy bruzdy i umieszczamy w nich dekoracyjne stalowe listwy;

– kolor – matowa lub błyszcząca idealnie równa powierzchnia, pokryta żywicą epoksydową jednobarwną. Uwaga! taka podłoga z czasem rysuje się i traci na wyglądzie. Można ją odnowić, ponownie pokrywając ją żywicą. Grubość warstwy wykończeniowej jest mniejsza niż 2 mm.

Cena 1 m2 podłogi przemysłowej z materiałem i robocizną wynosi ok. 100 zł

Podłogi przemysłowe wykonują m.in. firmy:

Asona Polska, www.asonapolska.com.pl

Perform, Łąki 67, 08-404 Górzno, tel. (0-22) 499 61 42, 0 693 281 212.

Degussa, www.degussa-cc.pl

1. Jeden ze sposobów wykończenia podłogi przemysłowej: imitacja szczelin dylatacyjnych

2. Wylewkę można wykończyć na wysoki połysk

3. Dowolny kolor wylewki dobieramy z palety RAL