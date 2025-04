Kafelki, choć kojarzą się przede wszystkim z wystrojem wnętrz sprzed kilkunastu lat, nadal są bardzo modne. A do tego praktyczne! Nie tylko zdobią podłogi i ściany, ale są banalnie łatwe do utrzymania w czystości.

Reklama

Nie niszczą się tak szybko, jak wiele innych materiałów, a do tego wystarczy przetrzeć je wilgotną szmatką, by znów były czyste!

Płytki kuchenne - idealne rozwiązanie do każdego mieszkania!

Kafelki do kuchni zazwyczaj kładzie się na podłodze i na ścianie nad blatem, do wysokości górnych szafek kuchennych. Nierzadko służą do wykończenia i odnowienia podniszczonego parapetu. Czasem klei się je także w kąciku jadalnianym wokół stołu, aby łatwiej było utrzymać ścianę w czystości.

Pełnią funkcję praktyczną, bo chronią przed wilgocią i zabrudzeniem. Można je myć tak często, jak się chce. Nawet mocnymi detergentami. Ale ważna jest też estetyka. Płytki są dekoracyjne, trzeba je tylko dobrać do kolorystyki i stylu kuchni, zwłaszcza do mebli kuchennych. Mają różne rozmiary i różną jakość. Inne polecane są na podłogę i inne na ścianę.

Jakie rodzaje płytek możesz wykorzystać w swojej kuchni?

Płytki do kuchni na ścianę

Kafelki na ścianie w kuchni są nie tylko ozdobą, ale są również bardzo praktyczne. Do wyboru mamy:

Małe płytki glazury

​Dawniej ścianę nad blatem kuchennym wykładało się na ogół płytkami glazury. Miały małe rozmiary. Zwykle były to kwadraty o boku 10 cm, a nawet jeszcze mniejsze – o boku 5 cm. Niektóre miały nieregularne krawędzie. Między nimi była fuga, czasem dość szeroka.

Producenci nadal mają w ofercie takie płytki. Nadają one kuchni często styl nieco staroświecki, swojski, rustykalny. Zwłaszcza te z nieregularnymi krawędziami lub jeśli niektóre z nich ozdobione są dekorem owoców, filiżanki kawy itp.

Płytki kuchenne Opoczno - ponadczasowa elegancja i jakość!

Ale w sklepach jest też mała gładka glazura, która pasuje również do nowoczesnej aranżacji wnętrza. Obecnie wśród małych płytek glazury na kuchenną ścianę na uwagę zasługują jasne płytki prostokątne, zbliżone rozmiarami do cegiełek. One również najbardziej pasują do kuchni retro. Wadą małej glazury jest tylko to, że wtedy sporo jest fug, które trudno się czyści.

Duże płytki glazury do kuchni na ścianę

​Mogą mieć kształt kwadratu, np. 20 x 20 cm lub jeszcze większego albo prostokąta. Obecnie producenci oferują dużo wzorów mocno wydłużonych prostokątów o wymiarach 25 x 70 cm lub jeszcze większe. Dzięki takim płytkom glazury na ścianie jest mniej fug. Łatwiej utrzymać czystość.

Płytki do kuchni na ścianę duże, gresowe

Mają podobne rozmiary jak płytki glazury. Jednak gres jest grubszy i masywniejszy niż glazura. Zazwyczaj te same płytki gresu, które oferowane są na ścianę, nadają się też na podłogę i na odwrót. Lepiej jednak upewnić się co do tego u sprzedawcy w sklepie.

Płytki podłogowe do kuchni

Ponieważ podłoga w kuchni powinna być odporna na ścieranie, mycie i uderzenia, to płytki nadają się znakomicie do jej wykończenia. Wybór wzorów i rozmiarów jest ogromny, ale warto też zastanowić się czy wybrać terakotę, czy gres. Jeśli wybór padnie na gres, to pojawia się kolejne pytanie - szkliwiony i polerowany.

Terakota do kuchni

​Jej powierzchnia jest gładka, matowa, półmatowa lub błyszcząca. Nie jest nasiąkliwa. Aby płytki nie zniszczyły się przez wiele lat, trzeba wybrać terakotę IV lub V klasy ścieralności. Jeśli ma niższą klasę ścieralności, to w miejscach najbardziej eksploatowanych, np. przy zlewie, po kilku latach prawdopodobnie się wytrze.

Gres szkliwiony

​Z wyglądu bardzo przypomina terakotę, ale jest masywniejszy, twardszy i bardziej odporny na ścieranie. Jego twardość porównuje się do granitu. Nasiąkliwość jest jeszcze mniejsza niż terakoty. Łatwo utrzymać go w czystości. Nie plami się.

Gres polerowany

Inaczej gres porcelanowy. Jest niezwykle efektowny ze względu na niesamowity połysk. Jego twardość jest podobna jak gresu szkliwionego, lecz nie jest odporny na plamy. Polerowanie otwiera mikropory, w które może wniknąć np. kawa, sok z buraka itp. Przed użytkowaniem warto go zaimpregnować.

7 najmodniejszych trendów na płytki do łazienki!

Płytki podłogowe do kuchni: wymiary i kształty

Wybór jest ogromny. Najwięcej jest terakoty i gresu na podłogę w kształcie kwadratu o bokach od 20 cm do nawet 90 cm. Ale są również płytki w kształcie prostokątów, imitujące deski podłogowe lub parkiet.

Jest to obecnie równie modny wzór jak wielkoformatowe gładkie płytki gresu polerowanego. Niektóre płytki są rektyfikowane. Oznacza to takie wykończenie krawędzi, że można je układać bez fug.

Płytki do kuchni: wzornictwo

Bardzo modne są płytki kuchenne zarówno na ścianę jak i na podłogę w kolorze białym, czasem lekko przetarte, imitujące deskę pomalowaną białą farbą metodą przecierki. Pasują one do wnętrz w stylu skandynawskim.

Dużo jest również wzorów imitujących kamień lub beton. Ale nie brakuje też kafli do kuchni z najróżniejszymi dekorami. W supermarketach budowlanych niedawno pojawiły się nawet płytki przypominające stare kafle portugalskie azulejo o egzotycznej urodzie.

Zachwycają precyzją roślinnych i geometrycznych motywów i kolorami. Stosuje się je nawet w nowoczesnych wnętrzach, np. w połączeniu z gładkimi. W wyborze płytek do kuchni mogą pomóc aranżacje przygotowane w sklepach przez projektantów wnętrz, a także aranżacje prezentowane na stronach internetowych naszych krajowych producentów glazury, terakoty i gresu do kuchni: Opoczno, Paradyż, Cersanit, Tubądzin.

Płytki do kuchni: ceny

Najtańsze kafelki kuchenne w promocji, którą często organizują supermarkety, można kupić nawet w cenie poniżej 20 zł/m kw. Przyzwoitej jakości gres polskich producentów kosztuje w granicach 40 – 60 zł/m kw.

Ale są też płytki droższe, powyżej 80 zł/m kw. Zazwyczaj są to najnowsze wzory, które po kilku miesiącach tanieją. Dekory, czyli płytki z ozdobnym motywem sprzedawane są na sztuki. Jeden taki kafel może kosztować 30 – 70 zł.

Reklama

To także może ci się przydać!

Jak wyczyścić płytki i fugi, by błyszczały czystością?

Znudziły ci się stara płytki? Nie musisz robić remontu! Zobacz, jak je przemalować!