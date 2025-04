Na skróty:

Reklama

Wbrew pozorom pled i koc to nie to samo, choć czasem trudno je rozróżnić. Koc jest zazwyczaj cieńszą wersją pledu, pled służy do okrywania podczas snu lub w chłodniejsze dni, pełni także funkcję dekoracyjną. Ciepły pled wizualnie ociepla również wnętrze mieszkania.

Różnice między pledem a kocem zacierają się: pled nie musi mieć frędzli, za to z pewnością jest cieplejszy niż cienki polarowy koc, ładnie wygląda, zatem nie musisz już chować go do szafy.

Modne tekstylia wręcz warto wyeksponować: pledy połóż na boku kanapy, fotelu lub w drucianym koszu albo pojemniku z trawy morskiej, to modny i praktyczny wnętrzarski gadżet.

fot. Adobe Stock

Tekstylia wełniane pasują zarówno do minimalistycznego, skandynawskiego stylu, jak i do romantycznej aranżacji. Wełniane koce, pledy i narzuty są ciepłe i zawsze modne. Miejsce na nie znajdzie się również w nowoczesnym salonie urządzonym w stylu loftowym.

fot. Adobe stock

Jeśli obawiasz się wyrobów z wełny, która "gryzie", możesz zdecydować się na kaszmir. To najdroższy materiał, jednak ma wiele zalet:

jest miękki i niezwykle przyjemny w dotyku ;

i niezwykle ; rozciągnięty bez problemu wraca do pierwotnego kształtu;

nie gryzie ;

; jest nawet 3 razy cieplejszy od produktów wykonanych z owczej wełny.

Pamiętaj o tym, by wełnianego pledu nie prać w temperaturze wyższej niż 30 stopni Celsjusza, warto także zrezygnować z szybkiego wirowania i suszyć na płasko. Wiele pralek posiada specjalny program do prania wełny.

Wśród modeli pledów z frędzlami znajdziemy zarówno pledy wełniane, bawełniane jak i te z dodatkami z tworzyw sztucznych, np. popularnego poliestru.

Pamiętaj jednak, by nie kupować pledu, w którym zdecydowaną większość składu zajmują sztuczne składniki: taki pled nie będzie ciepły, chociaż może być podobnie miękki i miły w dotyku.

Pledy z frędzlami lub pomponami to uroczy dodatek, który przyciąga uwagę. Wzory i kolory mieszaj ze sobą, komponując swój własny niepowtarzalny zestaw

Idealny koc biwakowy to taki, który:

zajmuje mało miejsca - idealny będzie składany lub rolowany, z uchwytem;

- idealny będzie składany lub rolowany, z uchwytem; posiada warstwę izolacyjną , chroni przed zimnem od podłoża;

, chroni przed zimnem od podłoża; ma wystarczająco duży rozmiar, np. 200 x 200cm.

jest nieprzemakalny.

Pled turystyczny z racji swojej funkcji nie musi być miękki, za to dobrze, by nie był też zbyt śliski.

Reklama

Zobacz też:Koc z rękawami dla dwojga - zobacz jaki wybraćWybieramy modną narzutę na kanapęCzy warto kupić polarowy koc?