Wiosna zbliża się wielkimi krokami, a to oznacza, że czas na odświeżenie wnętrz i przygotowanie się do Wielkanocy. Jeśli szukasz oryginalnej, wesołej i jednocześnie praktycznej dekoracji, ten pleciony koszyk z uszami królika z Pepco będzie strzałem w dziesiątkę. Ten uroczy dodatek z pewnością rozjaśni każdy kącik w domu, ale sprawdzi się też oczywiście jako koszyk na święconkę. Co sprawia, że warto go mieć? Sprawdźmy!

Reklama

Koszyk z króliczymi uszami z Pepco: uroczy design

Ten koszyczek zdecydowanie przyciąga wzrok i ma atrakcyjną cenę. W Pepco dostaniesz go za 20 złotych. Wykonany jest z naturalnego materiału i dostępny w dwóch kolorach: naturalnym (czyli beżowo-brązowym) oraz białym.

Na szczycie rączki uplecione są urocze uszy królika, które będą wielkanocną gratką nie tylko dla najmłodszych. W tym roku skończyłam 30 lat, a zachwycam się nim jak dziecko. Koszyczek jest też całkiem pojemny, dzięki czemu idealnie sprawdzi się nie tylko jako dekoracja wielkanocna, ale także miejsce do przechowywania wiosennych drobiazgów.

fot. Pleciony koszyk z uszami Królika z Pepco to piękna dekoracja/mat. prasowe

Jak wykorzystać ten pleciony koszyk?

Oczywiście, pierwsze, co przychodzi do głowy, to święconka. Koszyczek pomieści wiele wielkanocnych elementów i dekoracji, maślanych baranków i kolorowych pisanek. Jednak sprawdzi się on także jako dekoracja domu lub... narzędzie do zabawy!

Jeśli w twoim regionie jest tradycja poszukiwania przez dzieci wielkanocnych jajek (tzw. Easter Egg), koszyczek idealnie sprawdzi się do schowania zbiorów. Jeśli dorzucisz do środka folię ogrodniczą, koszyk sprawdzi się także jako oryginalna doniczka na kwiaty.

To także idealne miejsce na wielkanocną trawę czy palmy (jeśli są odpowiednio docięte). Koszyczek sprawdzi się także w ogrodzie - postaw na stole, tarasie lub bezpośrednio na trawie. Do środka możesz włożyć np. niewielkie narzędzia ogrodnicze.

Reklama

Czytaj także:

Stroik z gałązek brzozy, którym udekorujesz dom na wiosnę

Pomysły na piękne ozdoby wielkanocne z papieru

Pomysły na dekoracje stołu wielkanocnego