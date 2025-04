Słyszałyście już o nowym trendzie athleisure? Wszystko wskazuje na to, że moda ta będzie obowiązywać zarówno w roku 2016, jak i w kolejnych latach. Według ekspertów, do 2020 r. stanie się jednym z najszybciej rosnących segmentów rynku odzieżowego.

Czym jest athleisure

Athleisure odzwierciedla nowe podejście do mody. Łączy w sobie elegancję i miejski styl. Odpowiada na potrzeby nowoczesnych konsumentów, dla których funkcjonalność i wygoda ubrań to podstawa. Z najnowszych badań wynika, że wygodna odzież wpływa nie tylko na nasze dobre samopoczucie, ale również zdolności poznawcze. Skoro ubrania odgrywają tak ważną rolę, tym bardziej powinniśmy zadbać o to, by były czyste i wyglądały jak nowe.

Idealna pielęgnacja ubrań

Ten nowy trend pociąga za sobą zmiany w pielęgnacji odzieży. Obecnie 60% załadunków pralki to ubrania z materiału innego niż bawełna. Te wpisujące się w trend athleisure zawierają dzianinę, poliester, lycrę, nowe rodzaje wełny i wiele innych tkanin. To oznacza, że to, co pierzemy jest obecnie bardziej zróżnicowane niż kiedykolwiek wcześniej. Marki Ariel i Lenor postanowiły zadbać o ubrania w stylu athleisure i sprawić, że odzież ta będzie jak najdłużej wyglądać na nową.

Zadbaj o wygodę

Formuła w produktach do prania Ariel zapewnia głębokie oczyszczenie oraz doskonałą jakość pielęgnacji odzieży wykonanej z najnowszych mieszanek włókien naturalnych i syntetycznych. Jest to możliwe dzięki zastosowaniu procesu czyszczącego Ariel Fibre Purification oraz procesu ochrony włókien Ariel Fibre Preservation.

Zaawansowana formuła Deep Clean Complex umożliwia pranie odzieży w niższych temperaturach, co pomaga chronić kolor i włókna tkanin. Ariel pomaga zachować wygodę ubrań athleisure dzięki technologiom FibreSCIENCE, które pozwalają na optymalizację warunków prania, pomagają zachować spójność włókien i sprawiają, że ubrania nadal wyglądają jak nowe.

Zadbaj o nastrój

Formuła wykorzystywana w Lenor pozwala zachować strukturę i konstrukcję odzieży typu athleisure, nadając jej przy tym przyjemny zapach. Dzięki zaawansowanej technologii zapachowej oraz olejkom zapachowym, zapewniającym uczucie świeżości i zapach utrzymujący się przez cały dzień, Lenor przyczynia się do poprawy nastroju. Dzięki procesowi ochrony Lenor Fibre Protection wyraźną różnicę w wyglądzie ubrań można zauważyć już po zaledwie 5-10 praniach. Powierzchnia ubrań mniej się mechaci, tworzy się mniej "kulek", a ubrania typu athleisure na dłużej zachowują dopasowany kształt i wyglądają jak nowe.

Wybierz Ariel i Lenor, aby twoje ubrania athleisure pozostały dłużej jak nowe.

