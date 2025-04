Jak przygotować stroiki świąteczne na drewnie, które można postawić na stole lub powiesić przy drzwiach wejściowych? Możesz wykorzystać gotowe kawałki pni, drewniane kostki lub gałązki. Do przygotowania wiszącego stroika przydadzą się także niewielkie krążki. Takie dekoracje idealnie sprawdzą się w mieszkaniach urządzonych w minimalistycznym, rustykalnym lub boho stylu.

Do przygotowania stroika ze zdjęcia powyżej potrzebujesz kilku gałązek choinki albo gotowego, niewielkiego wieńca. Przyklej zielone elementy do drewna, a następnie dodaj wybrane ozdoby — może to być jarzębina, szyszki, suszone plastry pomarańczy, etc.

Całość wykończ adwentowymi świeczkami i ciepłymi lampkami. Tak przygotowany stroik postaw w centralnej części wigilijnego stołu albo na wybranej szafce, półce itd.

Drewniane krążki (plastry drewna) możesz kupić w sklepach dla rękodzielników oraz od lokalnych sprzedawców choinek. Często można je dostać za niewielką, symboliczną kwotę. Przed przygotowaniem stroika dobrze oczyść drewno i pomaluj je bejcą lub zabezpiecz olejem albo impregnatem. Dzięki temu będzie się pięknie błyszczeć i posłuży przez kilka sezonów.

Tak przygotowany krążek udekoruj wedle uznania gałązkami, szyszkami, laskami cynamonu czy sztucznym śniegiem. Dodaj także świeczki (dobrze będą prezentować się, kiedy będą różnej wielkości), lampki i cokolwiek tylko chcesz.

fot. Stroiki świąteczne na drewnie/Adobe Stock, netrun78

Stroik możesz także powiesić w dowolnej części domu - najczęściej są to drzwi wejściowe. Często wykorzystuje się go także na zewnątrz, aby witał gości. Możesz go przygotować z naturalnych elementów. Potrzebne będą drewniane krążki, klej oraz dowolne dodatki.

fot. Stroik świąteczny na drewnie do powieszenia/Pinterest

Krążki połącz ze sobą przy pomocy kleju w taki sposób, aby stworzyły lekko nieregularny okrąg. Następnie dodaj gałązki i wybrane ozdoby. Dobrze sprawdzą się przede wszystkim dzwoneczki, które będą odzywać się za każdym razem, kiedy ktoś wejdzie do domu.

Stroik świąteczny na drewnie możesz także przygotować przy pomocy niewielkich gałązek albo chrustu. Wystarczy, że skleisz je ze sobą w taki sposób, aby utworzyły okrąg. Możesz użyć zwiniętego w rulon papieru jako stelaża.

Kiedy klej wyschnie, możesz dowolnie pomalować (najlepiej sprayem) gałązki, użyć sztucznego śniegu albo zostawić je w naturalnej formie. Na koniec do środka włóż świeczkę. Taki minimalistyczny stroik będzie się pięknie prezentował w każdej części domu.

fot. Stroik świąteczny na drewnie/Adobe Stock, Floydine

