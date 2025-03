Zadbaj o wspólne chwile przy ubieraniu choinki, pieczeniu ciast oraz momenty relaksu pod miękkim kocem w ciepłym świetle świec. Bez stresu i chaosu. Nie potrzebujesz lśniącej kuchni i perfekcyjnie przystrojonego wnętrza. Tym razem postaw na magiczną mieszankę styli, dodatków i chwil, które nie są do końca idealne, ale co najważniejsze… są Twoje.

Paulina Krupińska x Homla

Takie podejście nie jest obce Paulinie Krupińskiej. W życiu zawodowym jako modelka i prezenterka telewizyjna stawia na naturalność, prywatnie zaś na czas spędzany z najbliższymi. Paulina wierzy, że to właśnie momenty spędzane w domowym zaciszu, trzymają w ryzach przepełnione codzienną gonitwą życie. Pielęgnuje wartości, które wpisują się w świat inspiracji Homla, dlatego Jej wybór na ambasadorkę marki był oczywisty.