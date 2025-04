1 z 5

Otwarta kuchnia połączona z salonem

Styl życia i możliwości skłaniają do poszukiwania we wnętrzach, nowych lepszych rozwiązań, pozwalających na stworzenie unikalnej i funkcjonalnej przestrzeni. Kuchnia nie jest już pomieszczeniem stricte przeznaczonym do przygotowywania posiłków.

Zyskała nowe funkcje, będąc obecnie sercem domu, miejscem spotkań i wspólnego gotowania. Dlatego warto zadbać, aby miejsce to zyskało swój wyjątkowy charakter. Płytki imitujące kamień czy drewno na dobre zagościły w polskich domach, jako silna konkurencja dla rozwiązań z naturalnych materiałów.