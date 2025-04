Szukasz nowej sofy i nie wiesz na co się zdecydować? Zobacz 3 modne propozycje, które pasują zarówno do salonów w klimacie loftu, jak i klasycznym czy stylu boho.

Musztardowa sofa

Kolor, który przez ostatnie kilkadziesiąt lat był zupełnie zapomniany, powraca do gry. Musztardowe są nie tylko sofy, ale również dywany, poduszki, zasłony a nawet ceramika: wazony i patery.

Musztardowa żółć nieodłącznie kojarzy się ze stylem lat 60. i 70. Dobrze komponuje się z szarością, zielenią, granatem i fioletem.

Sofa w tym odcieniu pasować będzie nie tylko do wnętrz urządzonych w klasycznym stylu, ale również do salonów w stylu boho. Świetnie wygląda będzie także we wnętrzach w stylu industrialnym, ponieważ nieco je ociepla i sprawia, że staje się bardziej przytulne.

fot. Musztardowa sofa/Adobe Stock, Michael

Granatowa sofa

Ciemnoniebieskie sofy modne są już od kilku sezonów, a ich popularność nie słabnie. I nic dziwnego, granat doskonale komponuje się z mnóstwem kolorów - poza bielą, szarościami i beżami również z czerwienią, różem, żółcią i pomarańczem.

Ma tę przewagę, że mimo iż jest mocnym akcentem kolorystycznym, jest jednocześnie stonowany i subtelny. Granatowa sofa doskonale będzie prezentować się w salonie w stylu hampton pełnym spokojnego beżu i drewna.

fot. Granatowa sofa/Adobe Stock, Ayman

Ciemnozielona sofa

Ciemna zieleń najlepiej prezentuje się w welurze i na sofach, które kształtem odwołują się do stylu vintage. Butelkowa zieleń dobrze wygląda zestawiona z drewnem, bielą, czernią, czerwienią i brązem.

Jeśli zdecydujesz się na kanapę w tym kolorze, do wnętrza dodaj nieco połysku - najlepiej złota - to uszlachetni całość i doda jej elegancji.

fot. Ciemnozielona sofa/Adobe Stock, Supertall Media

