Trendy w aranżacji kuchni zmieniają się co kilka sezonów. W 2021 roku nastąpił zmierzch błyszczących białych frontów, czarnych dodatków, a także zamkniętych przestrzeni. Zastąpią je matowe fronty, złote krany i uchwyty oraz kuchnie otwarte na salon.

Do niedawna najmodniejsze uchwyty i krany to te czarne, najlepiej o matowym wykończeniu. W 2021 roku to zdecydowanie złoto wysunęło się na prowadzenie.

Złoto jest niezwykle wdzięczne w aranżacji - dobrze komponuje się zarówno z bielą i czernią, jak i pastelami czy mocniejszymi kolorami. Możesz wybierać spośród tego matowego, szczotkowanego albo bardzo błyszczącego (uwaga, to drugie jest o wiele trudniejsze w czyszczeniu).

Już nie biel, szarość i beże tylko pastelowe i intensywne kolory. Najmodniejsze są zielone fronty kuchenne, ale w trendach pojawiają się również granatowe, różowe, a nawet błękitne.

Rok 2021 to również koniec błyszczących, lakierowanych mebli. Zamiast nich pojawia się modny mat, najlepiej bez dodatkowych żłobień.

To najbardziej zaskakujący trend tego roku, podobnie jak tapety w łazience. Jak wykorzystać modne kwiatowe wzory i tropikalne motywy w kuchni?

Tapetą możesz wyłożyć przestrzeń między górnymi i dolnymi szafkami, a jeśli masz kuchnię z wyspą otwartą na salon połóż ją na całą ścianę. Postaraj się, aby kolory z barwnej tapety pojawiły się jeszcze na innych dodatkach, dzięki temu całość będzie spójna i uporządkowana.

Do tej pory drewno królowało wyłącznie na kuchennych blatach, teraz drewniane są również fronty, podłogi i inne elementy wystroju wnętrza.

Najmodniejsze jest ciemnobrązowe drewno - dzięki niemu kuchnia zyskuje vintage'owy charakter, ale sprawdzi się również jasne, rozbielone - szczególnie jeśli jesteś miłośniczką skandynawskiego wystroju.

Czasy, w których kuchnia była odrębnym pomieszczeniem na dobre się skończyły. Teraz kuchnia powinna stanowić część salonu, najlepiej połączona z nim obszerną wyspą, która służyć będzie nie tylko jako blat roboczy i miejsce do gotowania, ale również miejsce spożywania posiłków.

