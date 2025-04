Jeśli nie wykorzystujesz wytłaczanki na jajka wielokrotnie, bo kupujesz jaja już w nią opakowane, to nie musisz jej wyrzucać, a podsunąć np. dziecku wraz z farbami plakatowymi. Razem stworzycie urocze kwiaty, które mogą posłużyć jako upominek.

Dzień Matki to sztandarowe święto w kalendarzu wielu rodzin, któremu często towarzyszą laurki na Dzień Matki czy własnoręcznie zrobione prezenty. Dzień ten możesz też potraktować jako pretekst do zaszczepienia w dziecku radości z nadawania rzeczom drugiego życia. Pozornie nieużyteczna wytłaczanka po jajkach może posłużyć jako płótno do malowania czy konstruowania. Jeśli połkniesz (lub połkniecie) bakcyla, zachęcamy do zerknięcia na DIY: doniczki z kartonu po mleku.

Do wykonania kwiatków z wytłaczanki po jajkach potrzeba:



kartonik po jajkach, najlepiej po 12 jajach (rozetnij na 3 części),

farby plakatowe,

nożyczki,

pędzelek,

3 patyczki po lodach,

klej na gorąco.

fot. Kwiaty z wytłaczanki po jajkach/Adobe Stock, Евгения Мурашова

Jak zrobić kwiaty z wytłaczanki po jajkach



1. Trzy wytłaczanki (mają 4 „miejsca” na jajka) przygotuj do malowania: oczyść i obetnij ostre rogi.

fot. Kwiaty z wytłaczanki po jajkach - krok 1/Adobe Stock, Евгения Мурашова

2. Dobierz farby plakatowe i pędzelkiem maluj kartonik. Najlepiej, by miały różne kolory. Jeśli małe ręce pobrudzą przy pracy meble czy wykładzinę, przyda ci się porada, jak usunąć plamy po farbie.

fot. Kwiaty z wytłaczanki po jajkach - krok 2/Adobe Stock, Евгения Мурашова

3. Po wyschnięciu farby przygotuj łodyżki z patyczków po lodach. Pomaluj je na zielono, odczekaj, aż wyschną, a potem przyklej.

fot. Kwiaty z wytłaczanki po jajkach - krok 3/Adobe Stock, Евгения Мурашова

