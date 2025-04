Bombki choinkowe wcale nie muszą być klasyczne, a oryginalne wcale nie znaczą obciachowe. Jest mnóstwo opcji, by świąteczna choinka wyglądała naprawdę gustownie, a domownicy (i wszyscy goście) nie będą mogli oderwać od niej wzroku!

Wystarczy zaledwie kilka ciekawych ozdób choinkowych, by całe drzewko wyglądało zupełnie inaczej – nie musisz więc martwić się, że wymiana świątecznych ozdób będzie ogromnym wydatkiem.

Warto jednak sporo przed świętami przejrzeć dokładnie bombki, ozdoby, światełka i łańcuchy, by wyrzucić te, które są potłuczone, nie działają lub zwyczajnie ich nie lubisz, a nigdy nie miałaś serca się ich pozbyć.

Jakie bombki choinkowe wybrać?

Jakie bombki warto wybrać? W ostatnich latach można zaobserwować dwa główne trendy: minimalistyczne w formie i oszczędne w kolorach oraz ociekające złotem i wprowadzające miły, nadal gustowny przepych ozdoby choinkowe. Niezależnie od tego, po której stronie barykady jesteś, w naszej galerii znajdziesz coś dla siebie.

My zdecydowanie wolimy mieszać minimalizm z barokowym przepychem i chociaż bardzo podobają nam się zdjęcia monochromatycznych choinek, to nie możemy powstrzymać się z miłością do złoconych bombek o interesujących kształtach.

Złocona bombka w stylu glamour, House Doctor, 15 zł

Biało-złote bombki choinkowe są bardzo uniwersalne. Świetnie sprawdzą się zarówno w minimalistycznych mieszkaniach, jak i w pełnych barw domach. Dodatkowo pięknie podkreślą kolor choinki, a złote fragmenty będą odbijać światło lampek w taki sposób, że stworzą niepowtarzalną świąteczną atmosferę.

Bombka o geometrycznych kształtach, Monochromee, 29 zł

Bombki w kształcie sopli były obecne już na choinkach naszych dziadków, a teraz doczekały się bardzo nowoczesnych potomków. I to jakich stylowych! Nawet w kolorze pastelowej zieleni pięknie podkreślą świąteczny urok. Doskonały wybór dla prawdziwej królowej lodu.

Bombki z szopką bożonarodzeniową, A di Alessi, 266 zł

Szopka bożonarodzeniowa na choince to wciąż tradycja w wielu domach. Nie musi być jednak nudna! Warto postawić na ciekawą formę, na przykład nie jedną bombkę, ale cały zestaw. Opalizujące półprzezroczyste bombki wpiszą się w absolutnie każde pomieszczenie.

Bombki-donuty, 7,99 zł

Jeśli nie boisz się eksperymentować z formą, a odważny kolor również nie jest ci straszny, postaw na zabawny kształt, który zachwyci nie tylko dzieci, ale i dorosłych. Kilka takich elementów na pewno sprawi, że choinka będzie cieszyć oko jeszcze bardziej.

