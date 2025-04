Organizer do łazienki - DIY

Co można zrobić ze słoików? Na przykład stylowy organizer łazienkowy! Zobacz naszą instrukcję!



Płyn po goleniu, waciki, pędzle do makijażu, zalotka do rzęs… Nawet w najmniejszej łazience musi się znaleźć miejsce na wiele kosmetyków i przyborów. Zastanawiasz się jak uniknąć bałaganu i ustawiania najpotrzebniejszych rzeczy nawet na rogach wanny? Rozwiązaniem Twoich problemów będzie praktyczny łazienkowy organizer. Dzięki niemu zaoszczędzisz dużo cennej przestrzeni, a wszystkie niezbędne akcesoria będą zawsze pod ręką.

Do wykonania organizera potrzebujesz:

• Jednej długiej deski o przykładowych wymiarach 115 cm x 24 cm x 1,5 cm (długość, materiał i kolor deski mogą być dobrane dowolnie),

• 5 szklanych pojemników do przechowywania,

• 5 opasek ze stali nierdzewnej (ich rozmiar powinien być dostosowany do szklanych pojemników – sugerujemy od 70 do 90 mm),

• 5 wkrętów do drewna o średnicy 3,5 mm i długości 12 mm,

• 2 kołków o długości 8 mm i pasujących do nich śrub (dostosowane do rodzaju ściany),

• Akumulatorowego młotu udarowo-obrotowego Bosch Uneo,

• Wiertła do drewna (1-2 mm),

• Wiertła do metalu (3mm),

• Wiertła do kołków (w zależności od ściany).

Krok 1

Prace rozpocznij od wyznaczenia na desce miejsc, w których zostaną zamontowane szklane pojemniki. Powinny być one rozmieszczone w równych odległościach. Długość półki i liczbę pojemników możesz dostosować do ilości wolnego miejsca w łazience.

Krok 2

Następnie wywierć otwory w zaznaczonych wcześniej miejscach za pomocą cienkiego wiertła do drewna. Do wykonania tego zadania potrzebny Ci będzie akumulatorowy młot udarowo-obrotowy. Uwaga: przy tej pracy użyj blokady udaru.

Krok 3

Nawierć metalowe opaski za pomocą cienkiego wiertła do metalu (3mm). Następnie przy użyciu drewnianych wkrętów przymocuj je do półki w zaznaczonych wcześniej miejscach.

Krok 4

Na koniec dopasuj szklane pojemniki do metalowych opasek, dokręć zaciski i za pomocą kołków, śrub i akumulatorowego młota udarowo-obrotowego przymocuj gotową półkę do ściany w łazience.

Gotowe!

Twoje kosmetyki i akcesoria zyskały nowy dom, który cieszy oko swoim oryginalnym wyglądem. A Ty możesz się cieszyć ładem i harmonią w łazience.

