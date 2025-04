Okna INNOVIEW to wielkowymiarowe przeszklenia łączące drewno z aluminium. Co je wyróżnia? Możliwości! Wszystkie składowe, począwszy od typu i wykończenia profili, przez budowę i wygląd pakietu szybowego, po detale połączeń, można dobierać w różnych wariantach, projektując finalną konstrukcję zgodnie z własnym gustem.

Reklama

Cztery rodzaje drewna



Drewniane ramy to rdzeń okien INNOVIEW. W zależności od oczekiwanych parametrów i preferencji estetycznych, możemy wybrać jeden z czterech rodzajów: charakteryzujące się wysoką twardością szlachetne drewno dębowe, profile sosnowe o jasnym rysunku słojów i dobrej termoizolacyjności, „ciepłe” i trwałe ramy modrzewiowe lub egzotyczne drewno meranti o wysokiej odporności na czynniki zewnętrzne i unikatowym usłojeniu.

fot. Mat. prasowe / Wykorzystanie drewna w stolarce budowlanej zapewnia wysoką termoizolacyjność oraz odpowiednią sztywność konstrukcji nawet przy dużych rozmiarach przeszkleń

Kształt i kolor profilu drewnianego



Odpowiednio dobierając kształt i kolor ram wpływamy na wygląd okien i całego pomieszczenia. Profile okien INNOVIEW dostępne są w dwóch wersjach: prostej REGULAR oraz łagodniejszej, uformowanej z lekkim nachyleniem CLASSIC. W obu narożniki łączone są w technologii czopowania, co poprawia sztywność i trwałość konstrukcji. Ramy mogą mieć wykończenie w odcieniu dopasowanym do tła ściany lub do drewnianych elementów wystroju, ale mogą też kontrastować z nimi, stanowiąc wyrazisty akcent wnętrza. Dzięki nowoczesnym warstwom kryjącym o półmatowym wykończeniu i dowolnych kolorach mamy pełną swobodę projektową. Jednolita, pozbawiona widocznych mikrowczepów powierzchnia pod każdą strukturą kryjącą będzie dobrze wyglądać, a finalny efekt uzależniony jest tylko od naszych preferencji wizualnych.

fot. Mat. prasowe / Drewno w oknach Innoview może być przygotowane w różnych kolorach wg indywidualnych preferencji Klienta.

Różne warianty profili aluminiowych



Zewnętrzna okładzina zapewnia drewnianym ramom ochronę przed czynnikami atmosferycznymi, dzięki czemu stolarki nie trzeba poddawać renowacji. Bez wątpienia nadaje też nowoczesny sznyt. Sami możemy zdecydować o tym, jak okna będą się prezentowały na elewacji. Podstawowa kwestia to kolor, do wyboru z ponad 215 z palety RAL oraz odcieni specjalnych. Ale liczy się również kształt profili aluminiowych: klasyczny SOFT, nowoczesny MODERN ze zlicowaną płaszczyzną skrzydła i ościeżnicy lub wersja PURE, gdzie rama stanowi pojedynczą płaszczyznę jak przy stałym szkleniu. Ze względu na różnice w budowie, poszczególne warianty wpływają na współczynnik przenikania ciepła okna, dlatego trzeba sprawdzić go podczas konfiguracji swojego modelu - U w nie może przekroczyć 0,9 W/(m2K). Warto też zwrócić uwagę na połączenia naroży profili. W opcji zagniatanej w narożniku okładziny pozostaje delikatne skośne łączenie, a w spawanej brak jest widocznej spoiny. To szczegół, który z pewnością docenią esteci.

fot. Mat. prasowe / Główną cechą i wyróżnikiem okien INNOVIEW jest kształt zewnętrznej okładziny aluminiowej -dostępna w trzech wariantach: SOFT, MODERN i PURE.

Optymalny pakiet szybowy

Dobre okna muszą być energooszczędne, a w dużych przeszkleniach za parametry termiczne odpowiada przede wszystkim szklenie, dlatego dobór konstrukcji pakietu szybowego powinien być przemyślany. W oknach INNOVIEW dostępne są pakiety dwu- lub trzykomorowe, o współczynniku przenikania ciepła U g wynoszącym odpowiednio 0,5 i 0,3 W/(m2K). Oba typy osadzane są w ramie za pomocą uszczelek, techniką suchego szklenia – bez silikonu. To dodatkowo podwyższa estetykę stolarki .

fot. Mat. prasowe / Jeśli chcemy, możemy zamówić okna z szybą strukturalną, rozpraszającą widok.

Bezpieczne i funkcjonalne okucia

Komfort obsługi to standard w rozwiązaniach FAKRO. Okucia w oknach INNOVIEW zapewniają wygodne otwieranie i zamykanie nawet przy dużych rozmiarach skrzydła. Jeśli chodzi o odporność na włamanie, stolarka oferowana jest w standardzie RC1, ale można doposażyć ją w zabezpieczenia na poziomie RC2.

fot. Mat. prasowe / Przy zamkniętych skrzydłach zawiasy okien Innoview są całkowicie ukryte, co dodatkowo podnosi walory estetyczne okna

Ostatni szlif, czyli dopasowana klamka

Prosta, zaokrąglona, o krawędziach kanciastych lub obłych, złota, srebrna, tytanowa czy biała – klamkę w oknach INNOVIEW dobierzmy pod kątem ergonomii i wyglądu, a w pakiecie dostaniemy opatentowany mechanizm blokujący zwiększający bezpieczeństwo.

Reklama

Materiał promocyjny marki Fakro.