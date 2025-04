W zgodzie z naturą

Nowoczesne domy budowane są w zgodzie z naturą. Gdy przyjrzymy się ich bryłom zauważymy, że największa liczba okien montowana jest na elewacji południowej. Wszystko po to, aby wykorzystać energię słoneczną, która nie tylko pozytywnie wpłynie na energooszczędność naszego domu, ale zapewni optymalny dostęp do naturalnego światła i poprawi nasz nastrój. Tak pozyskaną energię docenimy najbardziej podczas jesienno- -zimowych dni, kiedy każdy promień słońca jest na wagę złota.

Okna, które zmieniają dom

Wielkowymiarowe drzwi i okna pozwalają na nowe spojrzenie na przestrzeń. Tworząc wystrój wnętrza obecnie uwzględniamy nie tylko format okna, ale przede wszystkim widok i charakter otoczenia. Chcemy, aby przyroda stała się integralnym elementem naszego domu. Obraz to teraz nie tylko rysunek na płótnie, ale przede wszystkim żywy kadr najbliższego otoczenia zamknięty w drewnianej framudze okien. Twój dom może odkrywać widoki, obok których nie sposób przejść obojętnie, a każde pomieszczenie może zachwycać krajobrazem niezależnie od pory dnia i roku. Okna są unikatowe, ponieważ każde wytwarzane jest na indywidualne zamówienie z szeroką możliwością personalizacji.

fot. Mat. prasowe | Okna INNOVIEW dają możliwość tworzenia dużych przeszkleń otwierając nowe spojrzenie na przestrzeń wewnątrz domu.

Piękno i trwałość

Okna FAKRO Innoview powstały z połączenia drewna i aluminium, co wpływa na ich wyjątkową trwałość. Drewno, ze względu na swoje zalety i właściwości, od wieków używane jest w budownictwie jako trwały oraz ekologiczny budulec. My cenimy je za wysoką termoizolacyjność, sztywność konstrukcji, a przede wszystkim estetykę. Drewniane okna i drzwi zapewniają niepowtarzalny klimat wnętrz. Oprawa, którą tworzą dla krajobrazu za oknem, tylko podkreśla bliskość natury.

Otwarta przestrzeń

Przestronność - to za nią w dużej mierze cenimy projekty oparte na koncepcji open space. Obecnie coraz więcej osób decyduje się na budowę holu, z którego widoczna jest zarówno strefa jadalniana, jak i aneks kuchenny czy kompleks wypoczynkowy. My cieszymy się, że niektórzy idą o krok dalej i dzięki wielkopowierzchniowym drzwiom przesuwnym HST Innoview tworzącym niewidoczną szklaną ścianę łączącą tarasy oraz balkony z wnętrzem domu. Co istotne: to szklane przejście jest oddzielane przez niski próg, który w żaden sposób nie przeszkadza w komunikacji. Pomimo swoich gabarytów drzwi podnoszono-przesuwne HST są niezwykle wygodne w użytkowaniu, a olbrzymie przeszklenia wpuszczają do wnętrza jeszcze więcej promieni słonecznych.

fot. Mat. prasowe | Dzięki specjalnej konstrukcji system SKY zapewnia do 20 % więcej światła w pomieszczeniu w stosunku do tradycyjnych konstrukcji. Innowacyjne rozwiązanie zwiększa powierzchnię szyby dostarczając więcej naturalnego światła.

Bezpieczeństwo ponad wszystko

Duża ilość przeszkleń w domach może sprawić, że będziemy zastanawiać nad kwestiami bezpieczeństwa. Jednak wybór wysokiej klasy okien FAKRO Innoview sprawia, że te obawy są bezpodstawne. Dzięki najbardziej nowoczesnemu systemowi okuć, które w standardzie posiadają właściwości antywłamaniowe w klasie RC1 okna Innoview mają podwyższoną odporność na włamanie. Dodatkowo unikalne rozwiązanie w postaci systemu Soft Close, zastosowane w przypadku drzwi podnoszono-przesuwnych HST wyhamowuje ruch skrzydła w końcowej fazie pracy, a następnie delikatnie dociska je do ramy drzwi przesuwnych ograniczając do minimum ryzyko przytrzaśnięcia podczas zamykania drzwi. Te rozwiązania zapewniają w domu to, co najważniejsze – poczucie spokoju i bezpieczeństwa.

Harmonia i ład

Linia Innoview została stworzona z myślą o kompleksowym wyposażeniu domu w stolarkę otworową. W jednym miejscu zgromadziliśmy produkty, które pozwolą na stworzenie unikalnych, domowych przestrzeni. Wyjątkowa stolarka okienna to nie wszystko. Bezpieczeństwo i wygoda zagwarantowane przez drzwi wejściowe oraz bramy garażowe FAKRO Innoview Line zostało dopełnione spójnym designem, który gwarantuje harmonijny wygląd budynku.

fot. Mat. prasowe | Zastosowanie stolarki od jednego producenta to gwarancja pełnej synergii i komplementarność produktów, które uzupełniają się nawzajem, a razem tworzą wyjątkowe wrażenie.

